Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,73% και 80,34 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, μετά από δύο ημέρες διορθωτικής υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,63%, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.341,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.344,02 μονάδες (+0,95%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 80,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.123.812 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,79%), της Jumbo (+2,55%), Viohalco (+1,81%), της Εθνικής (+1,64%) και της Eurobank (+1,58%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,47%), της ΕΥΔΑΠ (-1,00%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.632,036 και 3,720,904 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 12,48 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 43 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +17,69% και Κλουκίνας- Λάππας +7,32%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ -4,85% και Βιοτέρ -4,72%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 22,2000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,5540 +0,58%

AEGEAN AIRLINES: 11,2000 -0,36%

VIOHALCO: 6,1800 +1,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,0000 +0,57%

ΔΕΗ: 12,1000 +0,17%

COCA COLA HBC: 27,1000 +0,07%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5500 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,1800 +0,42%

ELVALHALCOR: 2,1450 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9620 +1,64%

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -1,00%

EUROBANK: 1,7400 +1,58%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3900 -0,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0150 -1,47%

MOTOR OIL: 24,4600 -0,16%

JUMBO: 25,7000 +2,55%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,0400 +0,90%

ΟΛΠ: 24,7500 +0,81%

ΟΠΑΠ: 15,9000 -0,31%

ΟΤΕ: 12,9200 +0,47%

AUTOHELLAS: 13,6800 +3,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4000 +3,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7500 +0,11%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,4000 -0,52%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

