Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,73% και 80,34 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, μετά από δύο ημέρες διορθωτικής υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,63%, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.341,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.344,02 μονάδες (+0,95%
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 80,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.123.812 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,68%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,79%), της Jumbo (+2,55%), Viohalco (+1,81%), της Εθνικής (+1,64%) και της Eurobank (+1,58%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,47%), της ΕΥΔΑΠ (-1,00%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,52%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.632,036 και 3,720,904 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 12,48 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,94 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 43 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +17,69% και Κλουκίνας- Λάππας +7,32%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ -4,85% και Βιοτέρ -4,72%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 22,2000 αμετάβλητη
ALPHA BANK: 1,5540 +0,58%
AEGEAN AIRLINES: 11,2000 -0,36%
VIOHALCO: 6,1800 +1,81%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,0000 +0,57%
ΔΕΗ: 12,1000 +0,17%
COCA COLA HBC: 27,1000 +0,07%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5500 αμετάβλητη
ΕΛΠΕ: 7,1800 +0,42%
ELVALHALCOR: 2,1450 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 6,9620 +1,64%
ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -1,00%
EUROBANK: 1,7400 +1,58%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3900 -0,92%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0150 -1,47%
MOTOR OIL: 24,4600 -0,16%
JUMBO: 25,7000 +2,55%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,0400 +0,90%
ΟΛΠ: 24,7500 +0,81%
ΟΠΑΠ: 15,9000 -0,31%
ΟΤΕ: 12,9200 +0,47%
AUTOHELLAS: 13,6800 +3,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4000 +3,79%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7500 +0,11%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,4000 -0,52%
