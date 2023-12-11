Σταϊκούρας: Σύγχρονες μεταφορές και ανθεκτικές υποδομές ισχυροποιούν την Ελλάδα

Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στις μεταφορές και της ανθεκτικότητας των υποδομών παρουσίασε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα, με τίτλο «25th Annual Capital Link Invest in Greece Forum», που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας παρά τις εξωγενείς προκλήσεις, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο του τομέα των υποδομών και μεταφορών στην ισχυροποίηση του περιφερειακού γεωπολιτικού ρόλου της χώρας, αλλά και στην οικονομική της μεγέθυνση.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις πηγές χρηματοδότησης που αξιοποιεί η κυβέρνηση γι’ αυτόν τον σκοπό, αλλά και για την αποκατάσταση των ζημιών από τις εκτεταμένες φυσικές καταστροφές.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέλυσε το πρόγραμμα ανάταξης του ελληνικού σιδηρόδρομου μέσω της διοικητικής αναδιάρθρωσης και της υποστήριξης νέων έργων στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου – Μεταφορών (ΔΕΔ - Μ), ενώ περιέγραψε τις πρωτοβουλίες για την προώθηση των «πράσινων» μεταφορών μέσω των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της ηλεκτροκίνησης και της ανανέωσης του στόλου των αστικών συγκοινωνιών.

Όσον αφορά στην ανθεκτικότητα των υποδομών, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέπτυξε τα οφέλη από τη δημιουργία του Μητρώου Γεφυρών και την εισαγωγή της τεχνολογίας μοντελοποίησης, που συστηματοποιεί όλη την πληροφορία στον κύκλο ζωής ενός έργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.