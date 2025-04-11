Πιερρακάκης στο Eurogroup: Είμαστε αφοσιωμένοι στη διερεύνηση μιας αμοιβαία ωφέλιμης λύσης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

«Η Ελλάδα είναι πλήρως προσηλωμένη στην αναζήτηση κάθε λύσης επί τη βάσει μιας δίκαιης διεθνούς προσέγγισης, βασισμένης στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την έναρξη εργασιών του άτυπου Eurogroup στη Βαρσοβία.

Ο υπουργός σημείωσε ότι «είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη διερεύνηση μιας αμοιβαία ωφέλιμης λύσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας. Και, φυσικά, αυτό θα συμβεί ενισχύοντας τη συνεργασία εντός ΕΕ, εμβαθύνοντας παράλληλα την Ένωσή μας, καθώς προωθούμε περαιτέρω τις οικονομικές μας πολιτικές και συντονίζοντάς τις σωστά»

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι τόσο το Eurogroup όσο και το Ecofin, υπό την πολωνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής μετά τους εμπορικούς δασμοί από τις ΗΠΑ.

«Θα συζητήσουμε, τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις αυτών των διεθνών εμπορικών γεγονότων και θα συζητήσουμε περαιτέρω για τη βέλτιστη ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτά», είπε και πρόσθεσε: «Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη διερεύνηση μιας αμοιβαία ωφέλιμης λύσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας. Και, φυσικά, αυτό θα συμβεί ενισχύοντας τη συνεργασία εντός ΕΕ, εμβαθύνοντας παράλληλα την Ένωσή μας, καθώς προωθούμε περαιτέρω τις οικονομικές μας πολιτικές και συντονίζοντάς τις σωστά».

Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι αύριο η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας.

«Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό την ανάγκη για περαιτέρω ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία. Υποστηρίζουμε πλήρως το σχέδιο της Επιτροπής για περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και επιμένουμε στη θέσπιση της ρήτρας διαφυγής, η οποία πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρηματοδότηση αυτών των αποφάσεων αμυντικής πολιτικής. Εμείς, ως υπουργοί Οικονομικών, έχουμε μια πολύ σημαντική ευθύνη για τη δημιουργία και την εξεύρεση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση αυτών των λύσεων αμυντικής πολιτικής», κατέληξε



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.