Την εκτίμηση ότι ο Τραμπ αποτελεί ένα real-test για την Ευρώπη εξέφρασε ο πρώην Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι στο φόρουμ των Δελφών, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη νέα τάξη πραγμάτων μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Ο κ. Τζεντιλόνι, εξήγησε ότι απαιτούνται, σκληρές διαπραγματεύσεις, καθώς «το κύμα των δασμών αποτελεί το μήνυμα ενός άνδρα, ο οποίος θέλει να αναδιαμορφώσει τους παγκόσμιους συσχετισμούς. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, όμως, υπάρχουν ρίσκα αλλά και ευκαιρίες, όπως το να γίνουμε οι νέοι «πρωταθλητές», συμπλήρωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος.

Για να αξιοποιήσει η Ευρώπη τις τρέχουσες περιστάσεις αφενός χρειάζεται ταχύτητα, κάτι για το οποίο δεν φημίζεται, αφετέρου πρέπει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με άλλες σημαντικές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Νότια Κορέα ή τα κράτη του λεγόμενου «παγκόσμιου νότου».

Στο ίδιο μήκος κύματος, έκανε αναφορά σ’ έναν οδικό χάρτη, όπως για παράδειγμα στην πρόσφατη έκθεση του Mario Draghi (πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ). «Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα γίνει ισχυρότερη και όχι ασθενέστερη τους επόμενους μήνες» εκτίμησε. Όσον αφορά το οπλοστάσιο έναντι των δασμών Trump, εξήγησε ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία. «Όχι για τώρα, αλλά σε περίπτωση που η κατάσταση πάρει λάθος κατεύθυνση» σχολίασε επιπρόσθετα παραπέμποντας σε μέτρα, τα οποία μπορούν να στοχεύουν, για παράδειγμα, στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας.

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Atlantic Council, Jenna Ben-Yehuda, προσέδωσε ιδιαίτερα σημασία στην ανάγκη για δράση εκ μέρους της Ε.Ε., αν και για τις επόμενες 90 ημέρες υπάρχει μια περίοδος για διαπραγματεύσεις. «Είναι μια καθοριστική στιγμή για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Θα ήταν λάθος να χάσουμε την ευκαιρία» συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι το σοκ από τους δασμούς Trump δεν αφορά τόσο την οικονομία, όσο την ανάγκη για γεωπολιτική προσαρμογή, ώστε να μην εκπλαγούμε ξανά. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, εκτίμησε ότι ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα, είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα στην ιστορία τους. «Και ο Trump, μέσω αυτής της κίνησης, μιλά στους ανθρώπους που πλήττονται, στους ανθρώπους που ψάχνουν απαντήσεις» κατέληξε.

Την ίδια στιγμή, ο KCMG DPhil, Διευθυντής, Ledwell Advisory, και Διακεκριμένο Μέλος του Chatham House, Sir Robin Niblett, προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια της Ευρώπης και στην αμυντική ικανότητα της Γηραιάς Ηπείρου. Σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ, αποσαφήνισε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον πέντε χρόνια για να αναπληρώσουμε το κενό στις αμυντικές δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα κράτη θα αυξήσουν το σχετικό κονδύλι. Γι’ αυτό τον λόγο, επισήμανε, «πρέπει να κρατήσουμε τις ΗΠΑ στο παιχνίδι». Στο ίδιο μήκος κύματος, εκτίμησε ότι «είμαστε στην αρχή ενός ταξιδιού, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει αφύπνιση εκ μέρους της Ευρώπης». Επιπλέον, σημείωσε με νόημα ότι ο Donald Trump θέλει να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, όπως ο Vladimir Putin θέλει να κάνει τη Ρωσία ξανά μεγάλη. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μάξιμουμ συναγερμού, τόνισε.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Φιλελεύθερων Σπουδών της Βουλγαρίας, Ivan Krastev, επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο όχι τόσο στις αλλαγές που συμβαίνουν, αλλά στην ταχύτητα με την οποία γίνονται αυτές οι αλλαγές, σημειώνοντας ως αντιπαραβολή ότι η Ε.Ε. δεν είναι τόσο γρήγορη. «Έχει αλλάξει δραματικά η ταχύτητα λήψης αποφάσεων» σχολίασε, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις του Trump απορρέουν από την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ είναι οι μεγάλες χαμένες της παγκοσμιοποίησης. Θεωρεί επιπλέον ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξει την Αμερική, είναι να αλλάξει τον κόσμο. Όμως, για την Ευρώπη, όπως εξήγησε, όλα αυτά είναι δύσκολα, καθώς οι ΗΠΑ είναι εγγυητής ασφάλειας της Ευρώπης. Κλείνοντας λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε τι που συμβαίνει ενέχει ρίσκο.

