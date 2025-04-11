Την άρση των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης στην αγορά καυσίμων ζήτησε σήμερα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του 2024, που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο.

Πρόκειται για το ανώτατο περιθώριο κέρδους στην εμπορία καυσίμων και την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των διυλιστηρίων.

Για το πρώτο (περιθώριο κέρδους) ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι «είναι παράλογο», δεδομένου ότι έχουν μεσολαβήσει διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Η ισχύς του μέτρου με τα τωρινά δεδομένα εκπνέει στο τέλος του Απριλίου.

Για την έκτακτη εισφορά εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα επαναληφθεί, υποστηρίζοντας ότι με την μέθοδο αυτή πρακτικά παραβιάζεται ο ευρωπαϊκός κανονισμός για το πλαφόν στις δαπάνες του Δημοσίου.

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του δασμολογικού πολέμου ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι έχουν ήδη (από τον Ιανουάριο) παραγγελθεί τα φωτοβολταϊκά πάνελ για την κατασκευή των έργων που υλοποιούνται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπως και τα υλικά για την κατασκευή της νέας μονάδας αργού που θα αντικαταστήσει εκείνην που καταστράφηκε στο ατύχημα του 2024. Η νέα μονάδα θα είναι έτοιμη μέχρι το τρίτο τρίμηνο, ενώ τόσο οι ζημιές όσο και η απώλεια εσόδων έχουν καλυφθεί από την ασφαλιστική.

Επίσης όπως ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η νέα μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 877 μεγαβάτ που κατασκευάζεται σε συνεργασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το καλοκαίρι.

Τέλος για το 2025 δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς ο τουρισμός θα κινηθεί σε θετικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

