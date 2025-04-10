Ως ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο αφαιρεί εμπόδια, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καταργεί στεγανά και απελευθερώνει δυνατότητες ατόμων, οικογενειών, επιχειρήσεων της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, «υπερόπλο» για τη μεσαία τάξη, την κοινωνική συνοχή και την Οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία και στις διατάξεις «οι οποίες δίνουν το στίγμα για το τι σημαίνει να δίνεις το χέρι» και αφορούν:

την παραίτηση του Δημοσίου από ένδικα μέσα στη Μάνδρα και το Μάτι,

την αναστολή των ποινικών διώξεων για πολίτες με ρυθμισμένες οφειλές, και

τη δυνατότητα να ρυθμίσουν Νομικά Πρόσωπα τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ρύθμιση για Μάτι και Μάνδρα

Σχετικώς με τη ρύθμιση, με την οποία το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις των πληγέντων στις πλημμύρες της Μάνδρας και την πυρκαγιά στο Μάτι, ο κ. Πιερρακάκης, εξήγησε ότι απαιτήθηκε "ad hoc" νομοθέτηση ως ένα ύστατο μέσο, αφού η νομοθεσία και ο ρόλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προβλέπει το κράτος να φτάνει έως το τέλος τις διεκδικήσεις του.

Όμως, ο υπουργός τόνισε ότι «το κράτος δεν μπορεί να εξαντλεί την αυστηρότητά του στις εθνικές τραγωδίες» και να εμφανίζεται «ανάλγητο» - χαρακτηρισμός που αποδέχεται για τέτοιες περιπτώσεις, όπως είπε - γι' αυτό και κάλεσε τα κόμματα να αναζητήσουν από κοινού έναν πιο συστηματικό τρόπο, ώστε σε τέτοιας φύσης ζητήματα, να μη χρειάζεται κάθε φορά να γίνεται ειδική νομοθέτηση.

Ρυθμίσεις οφειλών - παύση διώξεων

Σχετικώς με τη διάταξη με βάση την οποία αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις για πολίτες με ρυθμισμένες οφειλές, ο υπουργός παρατήρησε ότι πρόκειται «για μια ένεση κοινής λογικής», αφού παύει πλέον ο «παραλογισμός» ετών, να διώκεται από το Δημόσιο ένας πολίτης, παρότι έχει κάνει ρύθμιση οφειλών.

Εξάλλου, με άλλη διάταξη δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς φορείς για νομικά πρόσωπα, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον προηγούμενο εξωδικαστικό και δεν κατάφεραν να τηρήσουν τις δόσεις τους. Αυτοί μπορούν εντός δύο μηνών από την ισχύ του νόμου να υποβάλουν νέα αίτηση.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Για τη ρύθμιση που αφορά στον "εξωδικαστικό συμβιβασμό", ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός "υπερόπλο" προκύπτει από το ότι τα εισοδηματικά κριτήρια σχεδόν διπλασιάζονται. Η προϋπόθεση για τον διπλασιασμό των ορίων είναι ο οφειλέτης να έχει όριο μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών οφειλών τα 300.000 ευρώ.

Επίσης, θεσμοθετείται η υποχρέωση του πιστωτή να καταθέτει έγγραφη πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη, τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό,

Ακόμη, σε περίπτωση που δεν επαρκεί η περιουσία του οφειλέτη για να ανοίξει η πτωχευτική διαδικασία, τότε εγγράφεται στο Μητρώο Φερεγγυότητας, και στο πλαίσιο αυτό επεκτείνεται πλέον η δυνατότητα του εισηγητή δικαστή να εκδώσει και για αυτούς τους οφειλέτες πράξη με την οποία διαπιστώνεται η επέλευση της απαλλαγής,

Επιπλέον, διευκολύνονται οι ευάλωτοι δανειολήπτες να σώσουν την κατοικία τους, ακόμα και 20 ημέρες πριν την εκποίηση της, μέσω της ένταξης τους στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, για να ενταχθεί ο οφειλέτης στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, έπρεπε να κάνει αίτηση εντός 60 ημερών πριν από την κατάσχεση, με αποτέλεσμα πολλοί να χάνουν τις προθεσμίες. Πλέον αυτό αλλάζει, αφού ο ευάλωτος οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Η επέκταση ισχύει και στην περίπτωση που οφειλέτης επιλέξει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσα από τη διαδικασία της εξυγίανσης, δηλαδή της δυνατότητας ρύθμισης δανείων που έχουν εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, με δυνατότητες διαγραφών και επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής, με στόχο να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν συνήθως μεγαλύτερες οφειλές να ρυθμίσουν, και τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να διακινδυνεύεται η παραχθείσα εγγύηση.

Ακόμη, δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός αποζημιώσεων των ζημιωθέντων της "Ασπίς Πρόνοια".

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Οικονομικών, ανέφερε ότι θα προκύψει μία μεγάλη επιτάχυνση ώστε να "κρατήσουμε μία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς του εξωδικαστικού συμβιβασμού, από το ότι το δωδεκαπλασιάζονται οι επιλέξιμοι οφειλέτες, αφού από το 7% πηγαίνουμε στο 85% του συνόλου των αιτούντων".

Κεφαλαιαγορά

Σχετικώς με τις διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς, σ' αυτές περιλαμβάνονται: Φορολογικά κι άλλα κίνητρα για την ενίσχυση της ουσιαστικής λειτουργίας και αξιοπιστίας του Χρηματιστηρίου, ενθάρρυνση της ζήτησης και εισαγωγή των εταιρειών σε αυτό, θεσμική θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τα κρυπτοστοιχεία και μέτρα για την προστασία των επενδυτών, ενσωματώνονται σχετικές οδηγίες και θεσπίζονται μέτρα σχετικά με την Κεφαλαιαγορά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα προς συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο. Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά άλλων μέτρων, όπως το misteryshoping, που - όπως είπε - είναι πολύ ενδιαφέροντα "σε σχέση με το πως πραγματικά αυξάνουμε τη διαφάνεια στην αγορά και μειώνουμε με τη γραφειοκρατία".

Πρόσκληση στα κόμματα για διάλογο

Στο πλαίσιο "της λογικής της κυβέρνησης να ρυθμίζει κάθε μέρα και ένα θέμα για την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών", ο υπουργός Οικονομίας κάλεσε τα κόμματα σε διάλογο και συστηματική δουλειά, ενώ δήλωσε ρητά ότι ενδιαφέρεται να ακούσει όλες τις απόψεις και να υιοθετήσει κάθε καλή ιδέα, απ' όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να λύνει ένα ζήτημα καθημερινότητας.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα απλά και καθημερινά, τα οποία δεν έχουν χρώμα, είναι περιττές γραφειοκρατίες, είναι ενέσεις κοινής λογικής και θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλές τέτοιες μικρές αλλαγές» είπε και "πρότεινε" στην αντιπολίτευση να μην έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά: από τη μία δηλαδή να καταθέτει τροπολογίες και από την άλλη να κατηγορεί την κυβέρνηση όταν έρχεται να φέρει μία τροπολογία.

Αφού είπε ότι η αντιπολίτευση έχει καταθέσει "ενδιαφέρουσες" προτάσεις, οι οποίες θα τύχουν σοβαρής αντιμετώπισης, επανέλαβε ότι για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, που κοστίζει συνολικά 7,8 δισ. (μαζί με τις εισφορές στο στόχο δαπανών) δεν υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα να υλοποιηθεί. "Λειτουργούμε εντός του πλαισίου και των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν πρόκειται να παραβιαστεί, διότι η χώρα δεν θα ξαναμπεί η ίδια στο κόκκινο" ξεκαθάρισε ο υπουργός Οικονομικών.

«Προτεραιοποιούμε τις ανάγκες των κοινωνικών ομάδων»

Ο κ. Πιερρακάκης, προσέθεσε ότι η κυβέρνηση προτεραιοποιεί συνολικά τις κοινωνικές ομάδες που έχουν την ανάγκη της και σκέφτεται πώς θα γίνει αυτή η προτεραιοποίηση με εθνικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς όρους και προσέθεσε απευθυνόμενος στο Σώμα: "Θα δείτε ότι θα το κάνουμε, χτίζοντας όμως πάνω στα στέρεα θεμέλια της εθνικής οικονομίας".

Εξήγησε περαιτέρω, ότι άλλες προτάσεις της αντιπολίτευσης "χτυπάνε" σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και άρα δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν, και "χτυπάνε στον Ηρακλή", που ήταν ένα εργαλείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στο να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

