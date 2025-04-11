Πτωτικά κινούνται σήμερα, Παρασκευή οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές παρά το θετικό τους άνοιγμα, μετά και τους νέους δασμούς ύψους 125% σε αμερικανικά προϊόντα που επέβαλλε η Κίνα και οι οποίοι θα ισχύσουν από αύριο, Σάββατο 12 Απριλίου.

Μια δύσκολη εβδομάδα με πολλές διακυμάνσεις για τα χρηματιστήρια παγκοσμίως φτάνει στο τέλος της αφού οι ανησυχίες για ένα εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εξακολουθούν να υφίστανται.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 πέφτει 1,48% στις 12:30 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 2% και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 1,54%.

Ο βρετανικός FTSE100 πέφτει 0,48% και ο FTSE MIB του Μιλάνου υποχωρεί 1,73%.

O ισπανικός IBEX σημειώνει επίσης πτώση 0,92%.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Την ίδια ώρα, με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές σήμερα.

Ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 2,96%, ενώ ο δείκτης Shanghai οριακά ανοδικά στο 0,45%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε με άνοδο 1,16%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε απώλειες 2,85%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με απώλειες 0.50% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία με 0,82%.

Άνοδος για το χρυσό

Παράλληλα, σπάει τα ρεκόρ η τιμή του χρυσού ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3.200 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο. Οι αναλυτές να εκτιμούν ότι η κρίση που δημιούργησε ο εμπορικός πόλεμος βαθαίνει.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού αυξήθηκαν σχεδόν 2% στα 3.233,80 δολάρια.

Σε υψηλά 3 ετών το ευρώ

Την ίδια ώρα, το ευρώ εκτινάχθηκε σε υψηλό τριετίας έναντι του δολαρίου εν μέσω αστάθειας της αγοράς λόγω των δασμών ενώ το το ελβετικό φράγκο στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας.

Σε υψηλό 11 ετών κινείται και το ευρώ έναντι του υπεράκτιου γουάν.

