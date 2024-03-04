Χρηματιστήριο: Στις 1.431,90 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,64%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται πάνω από τα επίπεδα των 1.430 μονάδων. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο placement των μετοχών της Πειραιώς με τη μετοχή να καταγράφει σημαντικά κέρδη 3,61% και διαπραγματεύεται στα 4,13 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.431,90 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 73,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,61%), της Alpha Bank (+1,51%) και της Quest Συμμετοχών (+1,23%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,41%), της Τιτάν (-1,32%) και της Aegean (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.418.632 και 2.604.287 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 9,62 εκατ. ευρώ και η Entersoft με 9,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 51 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,88% και Entersoft +6,65%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Yalco -10,00% και Μπήτρος -9,56%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

