Πειραιώς: Πάνω από 4 δισ. ευρώ στο βιβλίο προσφορών για το 27% της Τράπεζας Πειραιώς

Περισσότερα από 4 δισ. ευρώ συγκεντρώθηκαν έως το μεσημέρι της Δευτέρας στο βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ποσοστού 27% της τράπεζας Πειραιώς μέσα στις πρώτες ώρες έναρξης της διαδικασίας αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Λόγω της ισχυρής ζήτησης εκτιμάται ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα είναι πολλαπλάσια.

Η ισχυρή ζήτησει σηματοδοτεί τη διαρκώς ανανεούμενη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις της και στην προκειμένη περίπτωση στις τράπεζες, τονίζει το Ταμείο.



Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως τις 6 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

