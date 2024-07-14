Νέα δεδομένα διαμορφώνονται και σε Διεθνές Οικονομικό Επίπεδο.

Με φόντο τις εκτιμήσεις μεγάλης μερίδας της αγοράς ότι η δολοφονική απόπειρα θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην υποψηφιότητα Τραμπ, οι πρώτες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στον Αγορά κρυπτο -νομισμάτων, με το Βit -coin να καταγράφει μεγάλη άνοδο.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είναι καλά στην υγεία του, η πρώτη αγορά που αντέδρασε ήταν αυτή που δεν κοιμάται ποτέ, αυτή των κρυπτονομισμάτων.

To bitcoin έσυρε το χορό ξεπερνώντας τις 60.000$ κι ακολούθησε το Ethereum με άνοδο 1,5%.

Διόλου τυχαίο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υπέρμαχος των κρυπτονομισμάτων.

Μεγάλο μέρος της αγοράς εκτιμά ότι η απόπειρα δολοφονίας είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Επικαλείται τις 8 μονάδες που κέρδισε ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981 αλλά και την επίθεση με μαχαίρι στον Ζαιρ Μπολσονάρο το 2018 που συνέβαλε στη μετατροπή ενός εκλογικού ντέρμπι σε θρίαμβο για τον ακροδεξιό πολιτικό.

Για τον Τραμπ μάλιστα τα πράγματα φαίνονται πιο εύκολα γιατί οι αγορές σε μεγάλο βαθμό είχαν αρχίσει να προεξοφλούν τη νίκη του πριν την επίθεση στην Πενσιλβανία.

«Οι πιθανότητες του Τραμπ εκτοξεύονται κι αυτή τη στιγμή η αγορά θα αρχίσει να ποντάρει στις μετοχές Τραμπ και να εγκαταλείπει κάποιες από αυτές του Μπάιντεν», αναφέρει ο Επικεφαλής της Πολιτικής Έρευνας Strategas, Νταν Κλίντον.

Ποιες είναι όμως οι μετοχές Τραμπ και ειδικότερα ποιοι κλάδοι αναμένονται να αυξήσουν τις αποδόσεις τους τις επόμενες ημέρες;

«Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις είναι ένας από τους ξεκάθαρους νικητές, μαζί με τη συμβατική ενέργεια και φυσικά τα κρυπτονομίσματα», αναφέρει ο Τόμπιν Μάρκους της Wolfe Research.

Μεγάλες κερδισμένες και οι επιχειρήσεις καθώς ο Τραμπ θεωρείται υπέρμαχος της λειτουργίας της αγοράς με τους ελάχιστους περιορισμούς.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχει ήδη καταγράψει ιστορικό ρεκόρ ενώ ο δείκτης των 500 μεγαλύτερων Αμερικάνικών επιχειρήσεων έχει ανέβει 18%.

«Ο Τζο Μπάιντεν ξεκινά νέες σημαντικές οικονομικές ρυθμίσεις που θα διπλασιάσουν το δείκτη αυτών του προέδρου Ομπάμα που έχει το ρεκόρ. Όλα αυτά σταματάνε τη στιγμή που ο πρόδρος Τραμπ πατήσει στο Λευκό Οίκο», αναφέρει ο Πρόεδρος του Hoover Institution Κέβιν Χάσετ.

Βέβαια τα παραπάνω δε σημαίνουν ότι όλα θα είναι ρόδινα.

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιβάλει βροχή δασμών, γεγονός που θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων.

«To πλάνο του Τραμπ , αν πάρουμε όσα λέει τοις μετρητοίς, είναι να επιβάλλει 10% δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα ακόμη και από φίλους και συμμάχους όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και 60% στα Κινέζικα προιόντα», αναφέρει ο καθηγητής του NY School of Business, Νουριέλ Ρουμπινί

Ταυτόχρονα το σχέδιο του για μαζικές φοροαπαλλαγές αναμένεται να εκτοξεύσει το ήδη εκτροχιασμένο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο βέβαιη πρέπει να θεωρείται η αύξηση του κόστους χρέους των ΗΠΑ να έχει αυξηθεί το τελευταίο 5μηνο κατά 7,7%

Πηγή: skai.gr

