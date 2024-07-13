Φορολογικές δηλώσεις: Αδειάζει η κλεψύδρα - 1,9 εκατ. φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση

Η κλεψύδρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023, αρχίζει να αδειάζει και περίπου 1,9 εκατ. φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δηλώνουν πως δεν συντρέχει λόγος για τη χορήγηση παράτασης της σχετικής προθεσμίας, που ως γνωστόν εκπνέει στις 26 Ιουλίου, την ώρα που όλο και περισσότεροι φορείς της αγοράς ζητούν τη χορήγηση παράτασης, προκειμένου να μπορέσουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρηματίες να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους.

Σε ό,τι αφορά τη μέχρι στιγμής πορεία των φορολογικών δηλώσεων, εκείνο που προκύπτει είναι ότι σχεδόν επτά στους δέκα (68,57%) δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο και αυτό διότι είτε το εκκαθαριστικό τους είναι μηδενικό (47,65%), είτε πιστωτικό (20,92%), θα λάβουν δηλαδή επιστροφή φόρου.

Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν με βάση την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ και την τελευταία ενημέρωση στις 12 Ιουλίου.

Φορολογικές δηλώσεις: Έχουν υποβληθεί 4.692.122 δηλώσεις, που αντιστοιχεί στο 71% του αναμενόμενου, αφού πέρυσι υποβλήθηκαν 6.616.512 φορολογικές δηλώσεις.

Χρεωστικά εκκαθαριστικά: Το 31,43% του συνόλου των δηλώσεων είναι χρεωστικές (1.474.733 σημειώματα) και καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Το μέσο ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 1.426 ευρώ, εξαιτίας της αύξησης των δηλωθέντων εισοδημάτων, αλλά και της εφαρμογής του μέτρου του τεκμαρτού προσδιορισμού των εσόδων για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Πιστωτικά εκκαθαριστικά: Το 20,92% των εκκαθαριστικών έχει επιστροφή φόρου. Δηλαδή 981.591 φορολογούμενοι, είτε έλαβαν, είτε θα λάβουν άμεσα χρήματα πίσω, εκτός και αν έχουν άλλες εκκρεμείς οφειλές προς την Εφορία οπότε θα γίνει συμψηφισμός. Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 298.947.829 ευρώ και το μέσο ποσό διαμορφώνεται σε 305 ευρώ.

Μηδενικά εκκαθαριστικά: Το 47,65% των εκκαθαριστικών είναι μηδενικό, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 2.235.796.

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων

Η ΑΑΔΕ καλεί με email έναν αριθμό φορολογουμένων να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, καθώς ενώ κατέθεσαν στην πλατφόρμα τη φορολογική τους δήλωση, περιήλθαν στη διάθεση της Αρχής νέα δεδομένα από εργοδότες ή ασφαλιστικά ταμεία. Το μήνυμα που έχει αποστείλει σε χιλιάδες συνταξιούχους η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι ο ΕΦΚΑ απέστειλε νέα στοιχεία για αποδοχές και συνεπώς υποχρεούνται να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 26 Ιουλίου 2024 χωρίς πρόστιμο.

Ζητούν παράταση

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι φορείς της αγοράς αλλά και οι λογιστές ζητούν την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων, επικαλούμενοι αδυναμία να είναι συνεπείς εξαιτίας προβλημάτων δυσλειτουργίας του συστήματος. Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει ήδη ζητήσει παράταση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ παράταση δύο μηνών ζήτησε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα λάθη στην αρχική πλατφόρμα διορθώθηκαν Μάιο και Ιούνιο.

Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), κινείται στην ίδια κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι πρέπει σε λίγες ημέρες να υποβληθεί ένας μεγάλος όγκος δηλώσεων συν όσες τροποποιητικές χρειαστεί να γίνουν για αυτές που υπεβλήθησαν αυτόματα, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης ελλείψεων και ανακριβών στοιχείων.

Από την πλευρά του πάντως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο εκπρόσωπος Τύπου, Όμηρος Τσάπαλος δηλώνει «δεν υπάρχει λόγος καμίας παράτασης».

Σχεδόν μηδενική η αμφισβήτηση του τεκμηρίου

Τέλος, να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα, μόλις 83 ή ποσοστό 0,05% του συνόλου όσων φορολογούνται με βάση τον τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού των εισοδημάτων των ελευθέρων, έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αίτηση αμφισβήτησης του φόρου αποδεχόμενοι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η ΑΑΔΕ έχει δεχθεί επιπλέον 106 αιτήσεις αμφισβήτησης του φόρου για αντικειμενικούς λόγους, που επίσης προβλέπονται στο νόμο, όπως για παράδειγμα στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης κ.λπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

