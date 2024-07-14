Η εφαρμογή Discord βρήκε λογαριασμό του δράστη της επίθεσης στον Τραμπ

Η εφαρμογή ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων Discord εντόπισε έναν λογαριασμό που φαίνεται ότι συνδέεται με τον ύποπτο ο οποίος επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.
Στην ανακοίνωση που εστάλη στο πρακτορείο Reuters η Discord αναφέρει ότι ο λογαριασμός αυτός «χρησιμοποιείτο σπανίως» και «δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό» της επίθεσης ή για πολιτικές συζητήσεις.
