Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς είναι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το FBI, που καλεί τους πολίτες που δώσουν όποιες πληροφορίες έχουν.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών αφού πυροβόλησε κατά του Τραμπ.

Η σφαίρα χτύπησε τον Τραμπ στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έχει ήδη μεταφερθεί στην οικία του.

Η επίθεση άφησε πίσω της έναν νεκρό, υποστηρικτή του Τραμπ που βρισκόταν στην προεκλογική ομιλία και δυο σοβαρά τραυματίες.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.