«Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αυτή τη φορά από τον οίκο Scope Ratings, αποτελεί μια ακόμα διεθνή αναγνώριση των αποτελεσμάτων της συστηματικής και αποφασιστικής οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή την αναβάθμιση της προοπτικής του αξιόχρεου του Ελληνικού Δημοσίου από τον οίκο Scope.

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Μιας οικονομίας με συνεχώς αποκλιμακούμενο δημόσιο χρέος, με μείωση του κόστους δανεισμού για το κράτος και για τις επιχειρήσεις, με κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η κρίση, με στήριξη της επιχειρηματικότητας, κυρίως όμως με δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλους», πρόσθεσε.

«Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα το πρόγραμμά μας, διοχετεύοντας κάθε διαθέσιμο ευρώ από τους ευρωπαϊκούς και από τους εθνικούς πόρους για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και για την μετατροπή της συλλογικής ευημερίας σε ατομική προκοπή για τους συμπολίτες μας», καταλήγει ο κ. Παπαθανάσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.