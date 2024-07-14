Φίτσο για απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ίδιο σενάριο με την επίθεση σε εμένα

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο παρέθεσε τις ομοιότητες που, όπως λέει εκείνος, βλέπει μεταξύ της επίθεσης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και εκείνης της οποίας ήταν θύμα ο ίδιος, πριν από περίπου δύο μήνες.

«Ένα σενάριο σαν φωτοτυπία» έγραψε στον ιστότοπό του ο 59χρονος Φίτσο που δέχτηκε τέσσερις σφαίρες ενώ χαιρέτιζε τους υποστηρικτές του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε μια πόλη της κεντρικής Σλοβακίας.

Ο Φίτσο υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και επανήλθε στα καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Φίτσο κατηγόρησε τη σλοβακική αντιπολίτευση ότι υποθάλπει το μίσος εναντίον του. «Εάν ο δράστης της επίθεσης στον Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε σλοβακικά, θα του αρκούσε να διαβάσει τις (τοπικές) εφημερίδες Dennik N, Sme ή Aktuality, για να αποκτήσει την επιθυμία να φτιάξει τα πράγματα», σχολίασε.

«Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ προσπαθούν να τον φιμώσουν και, όταν δεν τα καταφέρνουν, εξαγριώνουν τόσο πολύ το κοινό που ένας κακομοίρης αρπάζει το όπλο του», υποστήριξε εξάλλου ο Σλοβάκος πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

