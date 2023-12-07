Οι αλλαγές στη διαχείριση των οικονομικών σε κάθε περίοδο της ζωής σου

Η ζωή είναι ένα ταξίδι γεμάτο πολλές και διαφορετικές εμπειρίες, καθώς και σημαντικά ορόσημα που τη διαμορφώνουν, αλλά και επηρεάζουν σημαντικούς τομείς σε αυτήν, όπως ο οικονομικός. Η “βενζίνη” που έχεις για να ταξιδέψεις στη διαδρομή που κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα είναι τα χρήματα που αποκτάς, αλλά και ο τρόπος που τα διαχειρίζεσαι ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σου. Κάθε περίοδος της ζωής σου φέρνει διαφοροποιήσεις ως προς τη διαχείριση των οικονομικών. Σημαντικά γεγονότα, όπως ο γάμος, η απόκτηση παιδιών, η αγορά ενός σπιτιού ή η συνταξιοδότηση επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον οικονομικό τομέα σε κάθε περίοδο της ζωής σου, με την προσαρμογή στις αλλαγές να απαιτεί σύνεση, αλλά και στρατηγικό σχεδιασμό για τη διασφάλιση οικονομικής ευημερίας.

Περνώντας στα χρόνια της ενηλικίωσης

Φτάνοντας στα 18 - ή στην εποχή που αποκτάς για πρώτη φορά κάποιου είδους οικονομική ανεξαρτησία - οι αποφάσεις σου γύρω από αυτό τον τομέα συχνά σχετίζονται με τις προσωπικές φιλοδοξίες και το ξεκίνημα της καριέρας σου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι σημαντικό να δημιουργήσεις μια σταθερή οικονομική βάση, αλλά και να συνηθίσεις σε μία ρουτίνα διαχείρισης που περιλαμβάνει τη δημιουργία προϋπολογισμού, ενδεχομένως ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, αλλά και, γενικότερα, στάση υπευθυνότητας που θα σε βοηθήσει στο μέλλον.

Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Ο γάμος είναι ένα ορόσημο, που όχι μόνο ενώνει δύο άτομα, αλλά, ουσιαστικά, συνδέει και την οικονομική τους ζωή. Τα ζευγάρια πρέπει να μπορέσουν να πετύχουν μία λεπτή ισορροπία μεταξύ ατομικών στόχων και κοινών ευθυνών. Η ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με τις οικονομικές αξίες, τις στρατηγικές προϋπολογισμού και τα σχέδια που έχουν μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να πορευτούν σε αυτόν τον δρόμο. Ο ερχομός των παιδιών φέρνει αμέτρητη χαρά, αλλά εισάγει και νέες οικονομικές ευθύνες. Η προσαρμογή του προϋπολογισμού για να καλύψει τις ανάγκες μιας νέας οικογένειας γίνεται προτεραιότητα, περιλαμβάνοντας αλλαγές όπως επανεκτίμηση της ασφαλιστικής κάλυψης, δημιουργία ταμείου για την εκπαίδευση των παιδιών και, γενικά, προσαρμογή των δαπανών. Η γονεϊκότητα απαιτεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της παροχής άμεσων αναγκών και του σχεδιασμού για το μέλλον της οικογένειας.

Το ορόσημο της απόκτησης σπιτιού

Η ιδιοκτησία ενός σπιτιού σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, είναι κάτι που απαιτεί προσεκτική οικονομική διαχείριση, καθώς φέρνει πάγια μηνιαία έξοδα. Οι πληρωμές στεγαστικών δανείων, οι φόροι ακινήτων, καθώς και το κόστος συντήρησης, πρέπει να συνυπολογιστούν στον προϋπολογισμό κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού, ενώ η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της επένδυσης στο ακίνητο και της επίτευξης άλλων οικονομικών στόχων είναι κάτι ακόμη στο οποίο πρέπει κάποιος να δώσει βαρύτητα.

Ωστόσο, η απόφαση να επενδύσεις σε ένα σπίτι δεν είναι μόνο ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο, κρύβει επίσης και σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις. Έτσι, ένα στεγαστικό δάνειο μπορεί να σου προσφέρει την ευκαιρία να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και να αποκτήσεις ένα σπίτι. Η Eurobank διαθέτει στεγαστικά δάνεια για κατασκευή, αγορά, ανακαίνιση ή επισκευή σπιτιού. Αναγνωρίζοντας ότι κάθε ένας από εμάς ζει στο δικό του σπίτι με τον δικό του τρόπο, σου δίνει τη δυνατότητα να το αποκτήσεις όπως θέλεις, απαντώντας παράλληλα και στις ανάγκες και τάσεις της εποχής με ανταγωνιστική τιμολόγηση και χρήση της τεχνολογίας κατ’ επιλογή σου. Με σταθερό επιτόκιο από 3% για τα πρώτα 3 χρόνια και χαμηλό περιθώριο κυμαινόμενου επιτοκίου από 1,65% για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, μπορείς να επιλέξεις κάποια άλλη σταθερή περίοδο ή ακόμη και σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ώστε να υπολογίζει με ακρίβεια τα οικονομικά σου για το διάστημα που επιθυμείς. Κάνε την αίτησή σου online μέσω v-Banking ή σε ένα κατάστημα Eurobank και απόλαυσε αποκλειστικά προνόμια για το νέο σου σπίτι. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με στόχο ένας εκπρόσωπος της τράπεζας να επικοινωνήσει μαζί σου. Με την εκταμίευση στεγαστικού δανείου σε επιβραβεύει που επέλεξες την Eurobank και σε στηρίζει στην κάλυψη των πρώτων αναγκών για το νέο σπίτι σου.

Στο σπίτι χωρίς τα παιδιά και η εποχή της συνταξιοδότησης

Καθώς τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι, ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο ζωής για τους γονείς, με περισσότερη ελευθερία και λιγότερες οικονομικές υποχρεώσεις. Πρόκειται για ένα στάδιο που επιτρέπει την επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων και στόχων και, στο οποίο φτάνοντας, έχεις νέες ευκαιρίες να ταξιδέψεις ή να επενδύσεις περισσότερο σε προσωπικές επιλογές. Είναι μία περίοδος που κορυφώνεται με τη συνταξιοδότηση, ένα στάδιο που σηματοδοτεί μία νέα μετάβαση σε μία ακόμη πιο χαλαρή περίοδο που έρχεται η ώρα αυτά για τα οποία έχεις κουραστεί να τα απολαύσεις. Εκείνο που χρειάζεται αυτή η περίοδος είναι αξιολόγηση των πηγών εισοδήματος από τη συνταξιοδότηση και προσαρμογή των προτεραιοτήτων στις ανάγκες και τα δεδομένα που υπάρχουν.



Πηγή: skai.gr

