Στις 78.604 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσα σε 9 ημέρες στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς POS και διασύνδεσης με την ταμειακή μηχανή, σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την έναρξη του 4ου κύκλου στις 26 Φεβρουαρίου 2024 και πέραν των προαναφερόμενων καλύπτουν και μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση έχει τη μορφή επιταγής (voucher) και οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν σε εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του 4ου κύκλου διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 1 - Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS: 32.004

Κατηγορία 3 - Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης: 4.841

Κατηγορία 4- Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS: 30.749

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης: 4.362

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης: 6.648

Το δυναμικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την ένταξη στον 4ο κύκλο του προγράμματος χρηματοδότησης έρχεται ως συνέχεια των πρώτων 3 κύκλων κατά τη διάρκεια των οποίων εγκρίθηκαν vouchers σε 290.975 επιχειρήσεις με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 40,6 εκατ. ευρώ.

Προθεσμία αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του 4ου κύκλου έχουν οι επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας digitalsme.gov.gr έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024.

Τονίζεται ότι στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης έχουν προστεθεί νέες επιλέξιμες δραστηριότητες, που αφορούν ενδεικτικά τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και είναι οι εξής:

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου

46.17.11.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

46.21.19.11 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.76.19.14 Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

46.76.19.15 Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.78.86.18 Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99.15 Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Επιπλέον, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά στην Κατηγορία Ενέργειας 1, επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.81.10.01 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.81.10.02 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, επαγγελματία -πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελματία - πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προαναφερόμενοι ΚΑΔ να εμφανίζουν μη μηδενικά έσοδα κατά το έτος αναφοράς στον συγκεκριμένο ΚΑΔ.

Σημειώνεται ότι, αναμένεται η έναρξη και 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

Προθεσμίες για τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών

Υπενθυμίζεται ότι, μετά και από την πρόσφατη ανακοίνωση παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, οι σχετικές προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Έως την 31η Μαρτίου 2024 για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα τους προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται περισσότερες.

Διευκρινίζεται πως όσες επιχειρήσεις υπάγονται στους 35 κλάδους λιανικής που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS, εφόσον έγινε η παραγγελία του έως και τις 29 Φεβρουαρίου έχουν τη δυνατότητα να το εγκαταστήσουν εντός Μαρτίου. Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που αναφέρθηκαν παραπάνω και που αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος (οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30.000) θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

