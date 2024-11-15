Νίκος Παπαθανάσης: Στο Ταμείο Ανάκαμψης η κατάρτιση σε κλάδους αιχμής μέσω ΔΥΠΑ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η επιχορήγηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης που θα αφορούν δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην Ελλάδα σε κλάδους αιχμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 103.744.000 ευρώ.

Τα θεματικά αντικείμενα των στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης θα επιλεγούν από τη ΔΥΠΑ, βάσει του ισχύοντος πλαισίου, των διαθέσιμων στοιχείων και των σχετικών μελετών για την αγορά εργασίας, αλλά και σε συνεργασία με φορείς που αντιπροσωπεύουν κλάδους αιχμής, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι δυνητικά ωφελούμενοι εκτιμάται ότι θα ανέρχονται στις 38.500 και οι ώρες κατάρτισης έως τις 250. Τα προγράμματα κατάρτισης δύναται να υλοποιούνται τόσο με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης όσο και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) και να περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και όπου προβλέπεται πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται αμοιβή καταρτιζόμενου (εκπαιδευτικό επίδομα μέσω voucher), καθώς και κόστος παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης, τα οποία θα εξειδικευτούν κατά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Το έργο εντάσσεται στον άξονα «ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» του πυλώνα «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπουργείο ευθύνης και φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και φορέας υλοποίησης η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.