Ανδρέας Σιάμισιης: Στο α' εξάμηνο του 2025 η πρόταση της Exxon Mobil για νέες έρευνες στην Κρήτη

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αναμένεται η πρόταση της Exxon Mobil για τη διεξαγωγή ερευνητικής γεώτρησης στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η ερμηνεία των δεδομένων από τις σεισμικές έρευνες που προηγήθηκαν, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Ανδρέας Σιάμισιης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου στους αναλυτές.

Μισθωτής και στις δύο περιοχές είναι η Κοινοπραξία της ExxonMobil (70 %) με την HELLENiQ Upstream (30 %). Ομοίως, όπως ο ίδιος ανέφερε είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία και η ερμηνεία των δεδομένων και για τις θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται επίσης να κλείσουν οι εκκρεμότητες με την Elpedison και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η πρώτη είναι κοινή εταιρεία της HELLENiQ με την ιταλική Edison που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταίρων για τον καθορισμό του τιμήματος προκειμένου ο έλεγχος να περάσει στη μία από τις δυο πλευρές. Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας η HELLENiQ συμμετέχει με 35 % ενώ το 65 % ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί για την πώληση της εταιρείας έχει κηρυχθεί άγονος και όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης αναμένεται το μοντέλο συνεργασίας της επόμενης ημέρας ή η έξοδος από την επιχείρηση.

Κεντρικός στόχος της HELLENiQ είναι η απόκτηση του ελέγχου στις βασικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.

Αναφορικά τέλος με την ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών τονίστηκε ότι πριν το τέλος του έτους θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον 120 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών με τα οποία η "πράσινη" ισχύς του ομίλου θα φθάσει στα 500 μεγαβάτ. Ώς τα μέσα του 2026 αναμένεται να φθάσει στο 1 γιγαβάτ ενώ οι επενδύσεις που προγραμματίζονται το 2025 θα φθάσουν σε 400-450 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

