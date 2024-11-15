Lavipharm: Αύξηση 21,2% αύξηση των προσαρμοσμένων ΕBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εννεάμηνο

Αύξηση 21,2% παρουσίασαν τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Lavipharm από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το εννεάμηνο του 2024, ανερχόμενα σε 9,08 εκατ. ευρώ έναντι 7,55 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα συνολικά προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,42 εκατ. ευρώ έναντι 7,47 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,1%.

Σημειώνεται ότι ότι τα έξοδα έχουν επιβαρυνθεί κατά το ποσό των 1,02 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί τη μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο και αφορά την αποτίμηση των προγραμμάτων stock award plan και stock option plan.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις προ Clawback & Rebates ανήλθαν σε 47,38 εκατ. ευρώ έναντι 40,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας διψήφια αύξηση κατά 16,0%. Το μικτό κέρδος του εννεαμήνου 2024 ανήλθε στο ποσό των 19,89 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 16,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ενισχυμένα σημαντικά κατά 21,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 4,28 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 2,83 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο 2023 παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 51,3%. Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 9,22 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 2,10 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο 2023 σημειώνοντας άνοδο κατά 338,6% λόγω της αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέρχεται από την απόφαση του Ομίλου να θέσει σε εκκαθάριση θυγατρικές εταιρείες οι οποίες στο παρελθόν είχαν σωρεύσει σημαντικές ζημίες.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2024 διαμορφώθηκε σε 26,04 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις πωλήσεις, ο τομέας των εξαγωγών παρουσιάζει άνοδο κατά 11,4%. Στην εγχώρια αγορά, και λόγω των πρόσφατων εξαγορών, οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σημειώνουν άνοδο κατά 28,0% και των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) κατά 13,8%. Οι λοιπές πωλήσεις του Ομίλου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,8% του συνολικού κύκλου εργασιών κι αφορούν παρεπόμενες δραστηριότητες, καταγράφουν μείωση 18,5%.

