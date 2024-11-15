Γ. Στάσσης: Νέες υπηρεσίες για τους καταναλωτές από τη ΔΕΗ - Αναπτύσσεται data center κοντά στην Αθήνα

Νέες υπηρεσίες για τους καταναλωτές - μεταξύ αυτών η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου που απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα - περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2025-2027 που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Στάσσης.

Στο νέο "πακέτο" των υπηρεσιών περιλαμβάνεται κυρίως η αξιοποίηση των συνεργειών με το δίκτυο του "Κωτσόβολου" που έχει εξαγοράσει η ΔΕΗ, η συντήρηση των φωτοβολταϊκών ενώ ήδη η ΔΕΗ παρέχει τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου κ.α.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ επιβεβαιώνει το τέλος εποχής για το λιγνίτη σε δύο χρόνια από σήμερα (τέλος 2026). Όπως ανέφερε ο κ.Στάσσης χθες κατά την παρουσίαση του σχεδίου στους αναλυτές, οι αποφάσεις για την τελευταία λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ που θα βρίσκεται τότε σε λειτουργία, (Πτολεμαίδα 5) θα ληφθούν στο τέλος του 2025. Προσδιόρισε ωστόσο ως πιθανή λύση τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου, που θα καλύπτει είτε φορτίο βάσης είτε αιχμές που δημιουργούνται από τις νέες συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, όταν αποσύρονται π.χ. οι ανανεώσιμες πηγές από την κάλυψη του φορτίου.

Η απόσυρση του λιγνίτη οδηγεί σε δραστική (κατά 80 %) μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από 23,1 εκατ. τόνους το 2019 σε 3,9 εκατ. το 2027 και αντίστοιχη μείωση του κονδυλίου για αγορές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων το οποίο το οποίο το 2022 ήταν πάνω από 1 δισ. Ευρώ, το 2023 μειώθηκε στα 826 εκατ. και στο 9μηνο του 2024 ήταν 607 εκατ.

Ο κ. Στάσσης ανέφερε ακόμη ότι:

-Ο υπερδιπλασιασμός των ανανεώσιμων πηγών που προβλέπει ο σχεδιασμός (από 5,5 γιγαβάτ σήμερα σε 11,8 γιγαβάτ το 2027) θα προέλθει από την ανάπτυξη των μονάδων που κατασκευάζει η ίδια η επιχείρηση. Δεν αποκλείονται όμως εξαγορές εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες κυρίως στον κλάδο των αιολικών.

-Το δίκτυο τηλεπικοινωνιών που αναπτύσσεται στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ έχει φθάσει σε 477.000 καταναλωτές (σπίτια και επιχειρήσεις) με στόχο τις 500.000 ως το τέλος του χρόνου, 1,7 εκατ. μέχρι το τέλος του 2025 και 3 εκατ. το 2030. Ήδη λειτουργούν ορισμένες συνδέσεις πιλοτικά ενώ η εμπορική αξιοποίηση αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2025.

-Αναπτύσσεται data center κοντά στην Αθήνα και εξετάζονται νέες επενδύσεις στον τομέα που θα επιτρέψουν την βέλτιστη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού.

-Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ο κ. Στάσσης στάθηκε εξάλλου στην καθετοποιημένη δομή του ομίλου (παραγωγή και εμπορία) που επιτρέπει την εξασφάλιση της ΔΕΗ από μεταβολές των τιμών είτε στο επίπεδο του κόστους παραγωγής είτε στο επίπεδο της χονδρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

