Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ενημερωτικό του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E.»

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών - Βενιζέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E.» για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

