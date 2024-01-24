Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,66%, στα 100,31 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.360 μονάδων, κλείνοντας σε υψηλά 10 ετών, εν μέσω θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.362,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,66%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο μετά τη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου του 2014 (1.363,30 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 110,31 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22,603.281 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,85%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+3,52%), της Τιτάν (+2,65%), του ΟΤΕ (+2,15%) και του ΟΠΑΠ (+2,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-2,16%), της Lamda Development (-1,20%), της Quest Συμμετοχών (-0,91%) και του ΟΛΠ (-0,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.4000.657 και 3.152.295 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 9,85 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 9,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 41 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,46% και Lavipharm +7,32%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -7,29% και Reds -4,07%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,2000 +2,65%

ALPHA BANK: 1,6000 +0,31%

AEGEAN AIRLINES: 11,7600 +3,52%

VIOHALCO: 6,0700 +1,51%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,8000 +1,02%

ΔΕΗ: 12,5200 +0,32%

COCA COLA HBC:27,2000 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4900 -0,40%

ΕΛΠΕ: 7,1800 +0,14%

ELVALHALCOR: 2,1850 +1,16%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8700 +0,29%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 -2,16%

EUROBANK: 1,7595 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4500 -0,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 -1,20%

MOTOR OIL: 25,8800 +1,25%

JUMBO: 27,0000 +0,60%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39,4600 +0,66%

ΟΛΠ:24,3500 -0,61%

ΟΠΑΠ: 16,3200 +2,06%

ΟΤΕ: 13,3200 +2,15%

AUTOHELLAS:13,5600 -0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4400 -0,29%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5700 +0,71%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,9100 +0,27%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

