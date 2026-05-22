Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίζει τον Κέβιν Γουόρς ως πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), αναθέτοντάς του τη διοίκηση μιας κεντρικής τράπεζας που καλείται να διαχειριστεί μια ταραχώδη οικονομία και έναν πρόεδρο με πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες όσον αφορά τα επιτόκια.

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή και θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή για οκτώ χρόνια.

Ο Πάουελ, ο οποίος αποτέλεσε κύριο στόχο της οργής του Τραμπ λόγω της άρνησής του να μειώσει τα επιτόκια τόσο γρήγορα ή τόσο δραστικά όσο επιθυμούσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα συνεχίσει να υπηρετεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Είναι ο πρώτος πρόεδρος της Fed που προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση τα τελευταία σχεδόν 80 χρόνια.

Η σημερινή ορκωμοσία σηματοδοτεί τη δεύτερη θητεία του Γουόρς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Προηγουμένως είχε διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2006 έως το 2011, περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα συνεργάστηκε με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών για τη διάσωση της οικονομίας από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Αν και ο Γουόρς συνέβαλε στις προσπάθειες της Fed, αργότερα άρχισε να ασκεί κριτική στην κεντρική τράπεζα για το γεγονός ότι επέτρεψε τη διατήρηση των πολιτικών της περιόδου της κρίσης και ότι υπερέβη την αποστολή της για σταθερές τιμές και χαμηλή ανεργία. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί σε προηγούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής ανισότητας ως περιπτώσεις «διαστολής της αποστολής» και έχει δεσμευτεί να περιορίσει την επίδραση της κεντρικής τράπεζας στις αγορές.

Ο Γουόρς εξασφάλισε τη θέση μετά από έναν εκτενή διαγωνισμό που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και στον οποίο συμμετείχαν έως και 11 υποψήφιοι, από εν ενεργεία και πρώην στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έως διακεκριμένους οικονομολόγους και στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street.

Η θητεία του Πάουελ σημαδεύτηκε από επαναλαμβανόμενες και συχνά προσωπικές επικρίσεις εκ μέρους του Τραμπ. Ο πρόεδρος απαίτησε πιο επιθετική στάση από την Fed όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων και κατηγόρησε τον Πάουελ ότι πάσχει από «σύνδρομο εμμονής με τον Τραμπ», παρόλο που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες και το αύξησε κατά 4,25 μονάδες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Παρά τις απαιτήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, οι αγορές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι για όλο, το 2026, και στη συνέχεια ενδέχεται να τα αυξήσει στις αρχές του 2027.

Η θητεία του Πάουελ σημαδεύτηκε επίσης από πληθωρισμό που παρέμενε πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για πέντε συνεχόμενα έτη. Ο Γουόρς έχει δεσμευτεί ότι μπορεί να ελέγξει τον πληθωρισμό και ταυτόχρονα να μειώσει τα επιτόκια.

Πηγή: skai.gr

