Πώς το Ιράν χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια το καθεστώς μέσω της Binance

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δισεκατομμύρια δολάρια από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων έχουν διοχετευθεί μέσω της Binance σε δίκτυα που χρηματοδοτούν το καθεστώς του Ιράν.

Ένας βασικός χρηματοδότης του ιρανικού καθεστώτος πραγματοποίησε συναλλαγές ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων στο Binance.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα σχετικά με τη χρήση της Binance από το Ιράν με σκοπό την παράκαμψη των κυρώσεων, μετά την ομολογία ενοχής της Binance το 2023 και την επιβολή προστίμου ύψους 4,3 δισ. δολαρίων για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων.

Καθώς το Ιράν ετοιμαζόταν για σύγκρουση με τις ΗΠΑ, ένας βασικός χρηματοδότης του καθεστώτος δημιούργησε ένα μυστικό δίκτυο πληρωμών για να εξασφαλίσει τη συνεχή ροή χρημάτων προς τις στρατιωτικές του δυνάμεις. Στον πυρήνα του, σύμφωνα με τη WSJ, βρισκόταν η Binance.

Μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο, το δίκτυο του Μπαμπάκ Ζαντζάνι - ενός Ιρανού επιχειρηματία που δηλώνει ανοιχτά πως δρα ενάντια στις διεθνείς κυρώσεις - διακίνησε περίπου 850 εκατ. δολάρια μέσα σε δύο χρόνια μέσω της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, κυρίως χρησιμοποιώντας έναν και μόνο λογαριασμό, όπως προκύπτει από εσωτερικά έγγραφα συμμόρφωσης της εταιρείας.

Συνεργάτες του Ζαντζάνι, μεταξύ των οποίων η αδελφή του, η σύντροφός του και ένας διευθυντής της εταιρείας του, διαχειρίζονταν επιπλέον λογαριασμούς, στους οποίους είχαν πρόσβαση όλοι από τις ίδιες συσκευές - ένα μοτίβο που οι ερευνητές της Binance επισήμαναν στις εκθέσεις τους ως απόδειξη ότι η ομάδα παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.

Ακόμη και μετά από πολλαπλές εσωτερικές επισημάνσεις σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή, ο κύριος λογαριασμός συνέχισε να λειτουργεί για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών και παρέμενε ενεργός μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Binance.

Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν μέρος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ύψους δισεκατομμυρίων που διακινήθηκαν μέσω της Binance προς δίκτυα που χρηματοδότησαν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κατά τη διετία που προηγήθηκε του τρέχοντος πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με εκθέσεις της Binance, δεδομένα blockchain, αξιωματούχους που παρακολουθούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και άλλους ερευνητές στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και μη δημόσια έγγραφα.

Αξιωματούχοι εκτός ΗΠΑ δήλωσαν ότι συνέχισαν και φέτος να παρακολουθούν τη ροή χρημάτων μέσω λογαριασμών της Binance προς ιρανικές οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς, εντοπίζοντας συναλλαγές ακόμη και αυτόν τον μήνα.

Ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Τσάο, έλαβε χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο. Είχε ομολογήσει την ενοχή του το 2023 και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για παράβαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Τα τεράστια ποσά καταδεικνύουν πώς η Binance έχει χρησιμοποιηθεί ως χρηματοοικονομική πηγή για τους IRGC, την ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη που κυριαρχεί στο Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν επίσης στρατούς-μαριονέτες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων και ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι της Υεμένης.

Ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν ανακριβείς, ότι η Binance δεν επέτρεπε καμία συναλλαγή με άτομα ή ψηφιακά πορτοφόλια που υπόκειντο σε κυρώσεις εκείνη την περίοδο και ότι η Binance έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα μόλις διαπιστώθηκε η παράβαση.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της Binance, «φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συναλλαγών δεν έχει καμία σχέση με την πλατφόρμα της Binance».

Με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικοί στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αξιολογούν τον σκοπό λογαριασμών συναλλαγών όπως αυτός του Ζαντζάνι, τα 850 εκατομμύρια δολάρια των συναλλαγών του Ζαντζάνι, που περιλάμβαναν τόσο καταθέσεις όσο και αναλήψεις, πιθανότατα σημαίνουν ότι περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω της Binance για τη χρηματοδότηση του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχους και άλλες πηγές της WSJ που είναι εξοικειωμένοι με τη δραστηριότητα αυτή. Οι ίδιοι οι ερευνητές της Binance εκτίμησαν ότι οι λογαριασμοί αποτελούσαν ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση του καθεστώτος.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της Binance και άλλες μεγάλες μεταφορές κεφαλαίων, που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, προς ή από οντότητες που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας δεδομένων blockchain, η κεντρική τράπεζα του Ιράν μετέφερε πέρυσι 107 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω μιας σειράς συναλλαγών σε λογαριασμούς της Binance. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στη συνέχεια εκτός της Binance, προσθέτει η WSJ.

Το 2024 και το 2025 καταγράφηκαν άμεσες συναλλαγές ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ λογαριασμών στο Binance και ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονται με Ιρανούς χρηματοδότες τρομοκρατικών οργανώσεων και Ιρανικές οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, σημειώνει ακόμη η WSJ.

Επιπλέον, οι ερευνητές της Binance επισήμαναν ότι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ανήκει σε άγνωστο χρήστη εκτός της Binance έλαβε χρήματα μέσω της πλατφόρμας και έστειλε 218 εκατομμύρια δολάρια σε ένα δίκτυο χρηματοδότησης του ιρανικού κράτους το 2023, μια μεταφορά που επιβεβαιώθηκε από δεδομένα blockchain. Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι σαν τραπεζικοί λογαριασμοί για τα κρυπτονομίσματα.

Τα κεφάλαια αυτά προστίθενται στα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνητών της Binance, διακινήθηκαν μέσω της Binance προς το ίδιο ιρανικό δίκτυο, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από την WSJ τον Φεβρουάριο.

Η μεταφορά κεφαλαίων προς οντότητες που συνδέονται με το IRGC συνεχίστηκε και μετά την ομολογία ενοχής της Binance το 2023 για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων. Στην Binance επιβλήθηκε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον της κατηγορίας που απαγγέλθηκε εναντίον του ιδρυτή της, Ζάο.

Η Binance έχει αποτελέσει βασικό υποστηρικτή της επιχείρησης κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, της World Liberty Financial, η οποία έχει αποφέρει στους Τραμπ τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2024.

Οι μακροχρόνιες αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις αποκλείουν το Ιράν από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Η χρήση λογαριασμών της Binance για τη μεταφορά κεφαλαίων προς όφελος του Ιράν έχει προκαλέσει εκ νέου ενδιαφέρον, λόγω της τρέχουσας προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση του καθεστώτος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με τη χρήση της Binance από το Ιράν με σκοπό την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων, μετά την ομολογία ενοχής της πλατφόρμας το 2023. Σε απάντηση στην έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Binance ανέφερε ότι «κατηγορηματικά δεν πραγματοποίησε απευθείας συναλλαγές με καμία οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις», περιγράφοντας τις ροές χρημάτων που διέρχονταν μέσω της ως έμμεσες.

Ιρανοί όλων των κοινωνικών στρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των απλών πολιτών, έχουν στραφεί στα κρυπτονομίσματα ως εναλλακτική λύση για τη μεταφορά χρημάτων από το εξωτερικό. Ο πάροχος δεδομένων blockchain TRM Labs εκτιμά ότι οι Ιρανοί πραγματοποίησαν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Αυτή την άνοιξη, καθώς ο πόλεμος με τις ΗΠΑ εντεινόταν, οι ιρανικές αρχές άρχισαν να ζητούν από τα δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ να καταβάλλουν διόδια είτε σε κρυπτονομίσματα είτε σε κινεζικά γιυάν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι Ιρανοί έχουν χρησιμοποιήσει λογαριασμούς στην Binance για να ανταλλάξουν ξένο νόμισμα με κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια μπορούσαν να μεταφερθούν σε εταιρείες διαμεσολάβησης κρυπτονομισμάτων στην Τεχεράνη. Οι παράνομες ροές μπορούν να καλυφθούν λόγω του τεράστιου μεγέθους της Binance, η οποία διαχειρίζεται συναλλαγές ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

