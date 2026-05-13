Κέβιν Γουόρς: Ο πλουσιότερος πρόεδρος στην ιστορία της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς είναι ο πλουσιότερος πρόεδρος που έχει αναλάβει ποτέ την ηγεσία της Federal Reserve, με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια. Ο 56χρονος οικονομολόγος επικυρώθηκε την Τετάρτη ως νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών πιέσεων για μειώσεις επιτοκίων και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων που δυσκολεύουν τις αποφάσεις της Fed. Ωστόσο, ο Γουόρς θα χρειαστεί να ρευστοποιήσει σημαντικό μέρος της περιουσίας του, στο πλαίσιο των αυστηρών κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν πλέον για την ηγεσία της Fed, μετά από παλαιότερες αντιδράσεις για επενδυτικές πρακτικές κορυφαίων αξιωματούχων.

Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά, σε μία από τις πιο διχαστικές ψηφοφορίες για την ηγεσία της Fed. Ο Γουόρς διαδέχεται τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας από το 2018, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

Η διαδικασία διαδοχής υπήρξε μακρά και έντονα πολιτικοποιημένη, ενώ η επιλογή του Γουόρς ήταν ανάμεσα σε μια ευρύτερη λίστα υποψηφίων που περιλάμβανε και κορυφαία στελέχη της Fed. Η έγκρισή του ήρθε σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικές ως προς το ενδεχόμενο άμεσων μειώσεων επιτοκίων.

Ο Γουόρς επιστρέφει στην κορυφή της Fed για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη υπηρετήσει την περίοδο 2006–2011, σε μια κρίσιμη εποχή που περιλάμβανε την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου και τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Τότε η Fed προχώρησε σε πρωτοφανείς παρεμβάσεις στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής χαλάρωσης, την οποία ο ίδιος είχε επικρίνει ως υπερβολική.

Μετά την αποχώρησή του από τη Fed, ο Γουόρς παρέμεινε έντονα επικριτικός απέναντι στη νομισματική πολιτική, ζητώντας μάλιστα «αλλαγή καθεστώτος» στην κεντρική τράπεζα, ενώ εργάστηκε στον ακαδημαϊκό χώρο και σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών.

Στη νέα του θητεία, αναλαμβάνει σε μια στιγμή όπου ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% και οι αγορές αμφιταλαντεύονται για την πορεία των επιτοκίων, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έντονες πιέσεις για μείωση των επιτοκίων.

Ο Γουόρς, ο οποίος έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ σε θέματα οικονομικής πολιτικής, δεν επιλέχθηκε για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2017, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε τον Πάουελ, στον οποίο έχει ασκησει σκληρή κριτική το τελευταίο διάστημα για το ζήτημα των επιτοκίων.

Το κρίσιμο ερώτημα τώρα για τον νέο πρόεδρο είναι αν θα διατηρήσει την παράδοση της Fed να λαμβάνει αποφάσεις για τα επιτόκια χωρίς πολιτικές πιέσεις, ενώ απομένουν λιγότερο από έξι μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες θα διακυβευτεί η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο Γουόρς δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωση της υποψηφιότητάς του ότι η νομισματική πολιτική της Fed θα παραμείνει «αυστηρά ανεξάρτητη» υπό την ηγεσία του. Ωστόσο, ο Τραμπ, ο οποίος επέκρινε επανειλημμένα τον Πάουελ επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια αρκετά γρήγορα, έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από τον Γουόρς να μειώσει άμεσα τα επιτόκια.

Πηγή: skai.gr

