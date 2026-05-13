Τέλος εποχής για τον Πάουελ στη Fed – Νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας ο Κέβιν Γουόρς μετά από διχαστική ψηφοφορία

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε την Τετάρτη ως ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια, την ώρα που τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό περιπλέκουν το ενδεχόμενο μειώσεων.

Σε μία από τις πιο διχαστικές ψηφοφορίες που έχουν υπάρξει ποτέ για την ηγεσία της Fed, ο 56χρονος Γουόρς εξασφάλισε την έγκριση για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας από το 2018 και η θητεία του ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του Γουόρς με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και περιλάμβανε εκτεταμένη αναζήτηση για τον διάδοχο του Πάουελ. Η ψηφοφορία κινήθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε κομματικές γραμμές, με μοναδική εξαίρεση τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της Πενσιλβάνια, Τζον Φέτερμαν, ο οποίος ψήφισε υπέρ του Γουόρς.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι αναμένει από τον Γουόρς να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, έχοντας επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ για μια νομισματική πολιτική που θεωρούσε υπερβολικά αυστηρή. Ο Γουόρς ήταν ένας από τους βασικούς διεκδικητές σε μια κούρσα διαδοχής που κάποια στιγμή περιλάμβανε σχεδόν δώδεκα υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και οι νυν διοικητές Κρίστοφερ Ουάλερ και Μισέλ Μπόουμαν».

Η επικύρωση του διορισμού έρχεται, ωστόσο, μετά από ξεχωριστές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα και οι οποίες δείχνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ενώ οι πιέσεις στην παραγωγική αλυσίδα εντείνονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Οι αγορές έχουν ήδη περιορίσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, ενώ δεν αποκλείουν πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησής τους αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Γουόρς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη του θητεία στη Fed, από το 2006 έως το 2011, ο Γουόρς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας κρίσιμης περιόδου: αρχικά η κεντρική τράπεζα υποτίμησε τους κινδύνους από την κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου, που τελικά πυροδότησε τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, και στη συνέχεια προχώρησε σε πρωτοφανή μέτρα στήριξης της οικονομίας. Μεταξύ αυτών ήταν και η μαζική αγορά περιουσιακών στοιχείων, που εκτόξευσε τον ισολογισμό της Fed πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια μέσω της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης - μια πολιτική που ο ίδιος ο Γουόρς είχε τότε κρίνει ότι είχε ξεπεράσει τα όρια.

Από τότε που αποχώρησε από τη Fed, ο Γουόρς παραμένει σταθερά επικριτικός απέναντι στη νομισματική πολιτική και πέρυσι, σε συνέντευξή του στο CNBC, ζήτησε ακόμη και «αλλαγή καθεστώτος» στην κεντρική τράπεζα. Στο μεταξύ, έχει διδάξει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Στάνφορντ και έχει συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια.

«Ο Γουόρς αντικαθιστά τον Στίβεν Μιράν στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, ο οποίος είχε διοριστεί διοικητής τον Σεπτέμβριο του 2025 για να καλύψει τους λίγους μήνες που απέμεναν από τη θητεία της Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία είχε παραιτηθεί αιφνιδιαστικά τον Αύγουστο.

Ο Μιράν έχει μειοψηφήσει σε κάθε απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) από τότε που ανέλαβε τη θέση. Όταν η Επιτροπή αποφάσισε τρεις συνεχόμενες μειώσεις κατά 0,25% το 2025, εκείνος τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης κατά 0,50 μονάδες. Φέτος, έχει διαφωνήσει με τις αποφάσεις διατήρησης των επιτοκίων σε αμετάβλητα επίπεδα, υποστηρίζοντας αντίθετα μειώσεις κατά 0,25%.

Η πρώτη συνεδρίαση του Γουόρς ως προέδρου της FOMC έχει προγραμματιστεί για τις 16–17 Ιουνίου.

Παράλληλα, ο Γουόρς θα είναι ο πλουσιότερος πρόεδρος στην ιστορία της Fed, με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια. Ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, θα υποχρεωθεί να ρευστοποιήσει μεγάλο μέρος των επενδύσεών του, στο πλαίσιο αυστηρότερου πλαισίου δεοντολογίας που εφαρμόστηκε μετά τις αποκαλύψεις για αμφιλεγόμενες συναλλαγές ανώτατων αξιωματούχων.

Πηγή: skai.gr

