ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις -Κατασχέθηκαν 293.000 λίτρα υγραερίου

Σε μεγάλη επιχείρηση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου υγραερίου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ να εξαρθρώνουν πλήρως οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτο συντονισμό μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ και εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

Συνολικά συμμετείχαν 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, υποστηριζόμενα από τέσσερις χειριστές θαλάμου και τέσσερις επιχειρησιακούς αναλυτές. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση, με αντικείμενο τελωνειακούς και φορολογικούς ελέγχους, καθώς και τη διερεύνηση πιθανών οικονομικών εγκλημάτων.

Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα, καθώς δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν υπαίθριο χώρο παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και δεύτερο χώρο όπου γινόταν κρυφή αποθήκευση καυσίμων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υγραέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα.



Πηγή: skai.gr

