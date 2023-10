Λαγκάρντ: Παράδειγμα η Ελλάδα για έμπνευση σε ολόκληρη την Ευρωζώνη

Eπαίνους για την ελληνική οικονομία, την επάνοδο της μετά την κρίση, καθώς και την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει, αλλά και για τον ελληνικό λαό επιδαψίλευσε η πρόεδρος της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας στην διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν της η Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα, φθάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως « παράδειγμα» το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως έμπνευση για όλους μας καθώς αντιμετωπίζουμε έναν πιο ασταθή κόσμο και τις πολλές προκλήσεις που φέρνει.

Παρών στο δείπνο ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Κριστίν Λαγκάρντ να ανεβάζει στα social media τη φωτογραφία από τη συνάντησή τους:

🇬🇷🇪🇺 Greece has remained committed to being at the heart of Europe even in the hardest times.



Their determination is an example we can all learn from.



I’m glad that Prime Minister Kyriakos Mitsotakis could join us for dinner this evening. pic.twitter.com/8ZFmcI7F8A