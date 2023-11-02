Ξεπέρασαν τις 10.000 οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασαν κατά τον Οκτώβριο του 2023 οι μηνιαίες ρυθμίσεις οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ξεπερνώντας τις 1.200, ενώ πενταψήφιος είναι πλέον ο αριθμός του συνόλου των ρυθμίσεων που έχουν επιτευχθεί από την έναρξη λειτουργίας του. Νέο μηνιαίο ρεκόρ σημειώθηκε και στην εκκίνηση νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα. Τα στοιχεία αντανακλούν τη δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου που τους τελευταίους μήνες αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

Τον μήνα Οκτώβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 1.210 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε σύνολο 438 εκατ. ευρώ αρχικών οφειλών, ενώ οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα αριθμούν τις 3.821.

Συνολικά, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 10.023 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 3,7 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Σε σταθερά επίσης υψηλό επίπεδο διατηρείται και το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

