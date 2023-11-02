Η έκτακτη ενίσχυση με μέγιστο ποσό το τρίμηνο τα 480 ευρώ θα δοθεί σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, τόνισε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τον προσεχή Ιανουάριο. Θα ισχύει 20% προσαύξηση για κάθε τέκνο.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα είναι ενιαία και μάλιστα προσαυξημένα (στο εισόδημα) για οικογένειες με παιδιά.

Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να καταβληθεί τον Δεκέμβριο και η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Η πληρωμή του επιδόματος σχεδιάζεται να γίνει σε τρεις δόσεις

1. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

2. Έως τις 29 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

3. Έως τις 28 Απριλίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 14η Απριλίου 2024.

Σχετικά με τα νέα τιμολόγια για οικιακούς και μη καταναλωτές ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι από 1.1.2024 οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν θα μεταπέσουν αυτομάτως στο ειδικό κοινό τιμολόγιο που οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να το διατηρήσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και να το προσφέρουν και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025.

«Θα υιοθετήσουμε ένα ειδικό κοινό τιμολόγιο, ίδιο για όλους τους καταναλωτές. Σήμερα είναι τόσα πολλά με τόσες διαφορές μεταξύ τους, που είναι δύσκολο ένας καταναλωτής να αποφασίσει ποιο τον συμφέρει» είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Οι κατηγορίες των τιμολογίων:

Νέα Τιμολόγια Ρεύματος από 1/1/2024

Μπλε: Σταθερή τιμή

Σταθερή τιμή Πράσινα : Ειδικό κοινό τιμολόγιο

: Ειδικό κοινό τιμολόγιο Κίτρινα : Κυμαινόμενα

: Κυμαινόμενα Πορτοκαλί: Δυναμικά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.