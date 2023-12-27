Κορκίδης: Η πρόβλεψη ότι ο τζίρος του λιανεμπορίου θα κινηθεί το Δεκέμβριο πάνω από τα 4 δισ. ευρώ φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί

«Η πρόβλεψη για τον τζίρο του λιανεμπορίου τον φετινό Δεκέμβριο πως θα ξεπεράσει τα περυσινά 3,83 δις και θα κινηθεί πάνω από τα 4 δις ευρώ φαίνεται πως τελικά θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τα δώρα παρέμειναν οι ίδιες, με την ένδυση και υπόδηση στη κορυφή, τα δώρα, τα παιχνίδια και τα καλλυντικά να ακολουθούν».

Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Ο πρόεδρος συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:«Η αγοραστική κίνηση της εορταστικής αγοράς μπορεί να κορυφώθηκε πριν τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, αφού ακολουθεί η εορτή της Πρωτοχρονιάς με εξίσου πολλές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις για αγορές δώρων. Η αγοραστική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις πέντε τελευταίες εργάσιμες μέρες πριν το τέλος του έτους, με τα καταστήματα να είναι ανοικτά την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Οι έμποροι της λιανικής προσδοκούν ότι η αγοραστική κίνηση, που καταγράφηκε την εβδομάδα των Χριστουγέννων, θα συνεχιστεί και την τελευταία εβδομάδα της χρονιάς, έστω με μικρότερη ένταση και μικροαλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις, ώστε να κλείσουν ικανοποιητικά το ταμείο τους για το 2023. Η πρόβλεψη για τον τζίρο του λιανεμπορίου τον φετινό Δεκέμβριο πως θα ξεπεράσει τα περυσινά 3,83 δις και θα κινηθεί πάνω από τα 4 δις ευρώ φαίνεται πως τελικά θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τα δώρα παρέμειναν οι ίδιες, με την ένδυση και υπόδηση στη κορυφή, τα δώρα, τα παιχνίδια και τα καλλυντικά να ακολουθούν. Το 2023 εκτιμάται πως για το ελληνικό λιανεµπόριο θα ολοκληρωθεί με µονοψήφια αύξηση, που μάλιστα σε µεγάλο βαθµό είναι πληθωριστική και δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση της πραγµατικής κατανάλωσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι κερδισµένες είναι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου έναντι των μικρότερων, µε την πληθωριστική κρίση να προκαλεί στην πραγµατικότητα διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ τους, δεδομένου ότι οι «μεγάλοι» μπορούν να ασκήσουν πιο εκτεταμένη πολιτική προσφορών. Συγκεκριμένα, ο τζίρος των πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων ανά τρίμηνο αυξάνεται στα επίπεδα του 2%, ενώ των μεσαίων άνω του 4%. Παραταύτα, οι πωλήσεις της Πρωτοχρονιάς, αφενός ολοκληρώνουν την αγοραστική κίνηση της εορταστικής αγοράς, και αφετέρου τον ετήσιο τζίρο, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κλείνει συγκριτικά και συνολικά με θετικό πρόσημο για το λιανικό εμπόριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

