Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα στο 9ου Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων

Με τη συμμετοχή 21 ανώτατων κυβερνητικών και θεσμικών εκπροσώπων, καθώς και εκπροσώπων ελληνικών και γερμανικών εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών, πραγματοποιείται στη Φλώρινα, 28 και 29 Νοεμβρίου, το 9ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων με τίτλο «Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες για την αγροδιατροφή - Προϊόντα της Δ. Μακεδονίας στη γερμανική αγορά», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, την πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, την Enterprise Greece Invest & Trade και το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Τόσο κατά την πρώτη, όσο και κατά τη δεύτερη μέρα του φόρουμ, θα λάβουν χώρα Β2Β συναντήσεις με επτά γερμανικές εταιρείες, οι οποίες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα σύναψης εμπορικών συνεργασιών με 33 ελληνικές εταιρείες, αγροτικούς συνεταιρισμούς και παραγωγούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες στο διήμερο φόρουμ, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα εστιάσουν σε κρίσιμα ζητήματα για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, όπως η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, το δυναμικότερο άνοιγμά τους στη γερμανική αγορά και η αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης επενδυτικών ή άλλων σχετικών δράσεων.

Κεντρικός ομιλητής του φόρουμ θα είναι ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ενώ ο Senior Director της Αγροτικής Τραπεζικής, του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς, Ιωάννης Χανιωτάκης, θα μιλήσει για την υλοποίηση επενδύσεων μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ανοίγοντας δρόμους για εξαγωγές ελληνικών προϊόντων», θα μιλήσουν η Μιχαέλα Μπαλή, διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του Germany Trade and Invest, ο Νικήτας Ποθουλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης και ο Χρήστος Μπόσκος από το Οινοποιείο Βεγορίτις.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, η οποία θα εστιάσει στις στρατηγικές δικτύωσης και στα εργαλεία προώθησης παραγωγών στην αγορά τροφίμων και ποτών, θα τοποθετηθούν ο Θεόδωρος Ξυπολιάς, γενικός σύμβουλος ΟΕΥ Β', επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου και, με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η Σίλκε Μίκελ, γενική διευθύντρια της πρωτοβουλίας "Genussla" και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Μπάμπεργκ (Τομέας Βιώσιμης Ανάπτυξης) και ο Κώστας Κιλτίδης, τέως πρόεδρος και νυν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής "AGROMACEDONIA", τ. υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γιώργος Κασαπίδης, περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Άνθιμος Μπιτάκης, δήμαρχος Αμυνταίου, ο Σάββας Σαπαλίδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας και των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας, ο Αντώνης Γραβάνης, διευθυντής Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων - Αγροτικά Προϊόντα Τρόφιμα και Ποτά της Enterprise Greece και ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, γενικός διευθυντής της Αγροτικής Τραπεζικής, του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς και ο Βασίλης Γούναρης, διευθύνων σύμβουλος της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Σημειώνεται ότι το φόρουμ θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

