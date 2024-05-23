Κατατέθηκε η τροπολογία για το «πάγωμα» των επιτοκίων για την τμηματική αποπληρωμή των οφειλών προς την εφορία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από έκτακτες περιστάσεις» που εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια.

Σύμφωνα με τη διάταξη, το επιτόκιο των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών θα μείνει σταθερό από 01/04/2024 μέχρι και τις 31/3/2025 στο ύψος στο οποίο είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/3/2024.

Έτσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ύψος των επιτοκίων για τις δόσεις οφειλών σε ρύθμιση διαμορφώνεται σε:

4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις.

5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Για τις οφειλές που έχουν τεθεί εκ νέου σε ρύθμιση μετά την απώλεια της πρώτης (β’ υπαγωγή) το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

7,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι χωρίς την νομοθετική αυτή παρέμβαση, οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονταν με επιτόκιο 6,68% για τις οφειλές ρυθμισμένες σε 12 δόσεις και σε 8,18% για οφειλές που έχουν ρυθμιστεί σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Την κίνηση είχε προαναγγείλει μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης: «Το θέμα των ρυθμίσεων των οφειλών προς την εφορία το έχουμε δει και εμείς, το έχουμε συζητήσει με την ΑΑΔΕ, και έχουμε αποφασίσει να φέρουμε ρύθμιση, έτσι ώστε για ένα χρόνο, από τώρα μέχρι το 2025, να επιστρέψουμε στο επιτόκιο της περσινής χρονιάς, που ήταν αρκετά χαμηλότερο».

«Υπάρχει μια νομοθεσία που συνδέει τις ρυθμίσεις αυτές με το εκάστοτε επιτόκιο, εξήγησε ο υπουργός. Επειδή το επιτόκιο φέτος ανέβηκε σε όλη την Ευρώπη παραπάνω, και έχει γίνει πάρα πολύ υψηλό, υπήρξε μια ρύθμιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξει και ρύθμιση και στην εφορία», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ

