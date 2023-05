Κατάρρευση First Republic: Η δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών

Την Παρασκευή η αξία της First Republic δεν ξεπερνούσε τα 654 εκατ. δολάρια, ενώ στην αρχή του έτους άξιζε άνω των 20 δισ. δολαρίων και περισσότερα από 40 δισ. στην καλύτερη περίοδό της, το Νοέμβριο του 2021

Γεγονός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών (με βάση το ύψος του ενεργητικού - 229 δισ. δολάρια στις 13 Απριλίου πλην των τραπεζών επενδύσεων, όπως η Lehman Brothers) με την κατάρρευση της First Republic. Είχε προηγηθεί εκείνη της Washington Mutual το Σεπτέμβριο του 2008.

Οι αμερικανικές αρχές έθεσαν σήμερα Δευτέρα υπό τον έλεγχό τους την τράπεζα First Republic και μεταπώλησαν το μεγαλύτερο μέρος της στην JPMorgan Chase, ελπίζοντας να θέσουν τέλος με αυτό τον τρόπο στην τραπεζική κρίση που ανέκυψε το Μάρτιο.

Βάσει της συμφωνίας, η JPMorgan θα πάρει όλες τις καταθέσεις της τράπεζας, καθώς και «σχεδόν» όλο το ενεργητικό της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων (FDIC).

Το ίδρυμα δεχόταν ισχυρή πίεση μετά τις πτωχεύσεις δύο ιδρυμάτων παρόμοιου προφίλ στις αρχές Μαρτίου, της Silicon Valley Bank και της Signature.

«Η κυβέρνησή μας, μας κάλεσε, καθώς και άλλους, να παρέμβουμε και το πράξαμε», ανέφερε ο Τζέιμι Ντάιμον, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, σε χωριστή ανακοίνωση.

«Η χρηματοπιστωτική σταθερότητά μας, οι δυνατότητές μας και το επιχειρηματικό μοντέλο μας, μάς επέτρεψαν να προτείνουμε μια προσφορά που επιτρέπει να εκτελέσουμε τη συναλλαγή με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τα κόστη για το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων», την FDIC, πρόσθεσε.



Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, τα δάνεια της First Republic πρόκειται να επανεκτιμηθούν προς τα κάτω, και η FDIC δέχθηκε να αναλάβει ένα μέρος αυτών των απωλειών: η υπηρεσία εκτιμά πως η επιχείρηση αυτή θα της κοστίσει περίπου 13 δισ. δολάρια.

Τα καταστήματα της τράπεζας θα ανοίξουν κανονικά σήμερα, ως συνήθως.

Το ιστορικό

Το αμερικανικό τραπεζικό ίδρυμα βρισκόταν σε αναταραχή μετά τις πτωχεύσεις της SVB και της Signature, τη λειτουργία των οποίων ανέλαβαν οι ρυθμιστικές αρχές έπειτα από μαζικές αποχωρήσεις πελατών που ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητά τους.

Οι αρχές και άλλες μεγάλες τράπεζες είχαν σπεύσει τότε να διασώσουν την First Republic για να αποφύγουν να έχει την ίδια τύχη, με 11 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δέχονται να εκταμιεύσουν συνολικά για το σκοπό αυτό 30 δισεκ. δολάρια.

Όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να καθησυχάσει τους επενδυτές και η μετοχή συνέχισε να πέφτει στη Γουόλ Στριτ.

Η τράπεζα δεν κατάφερε να βρει ένα ικανοποιητικό σχέδιο διάσωσης, και, όταν επιβεβαίωσε, την περασμένη Δευτέρα, πως πολλοί πελάτες είχαν αποσύρει τις καταθέσεις τους το πρώτο φετινό τρίμηνο, συνολικά περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια, η μετοχή της σημείωσε κάθετη πτώση.

Στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, την Παρασκευή,. η αξία της First Republic δεν ξεπερνούσε τα 654 εκατ. δολάρια, ενώ στην αρχή του έτους άξιζε περισσότερα από 20 δισ. δολάρια και περισσότερα από 40 δισ. στην καλύτερη περίοδό της, το Νοέμβριο του 2021.

Οι αρχές, οι οποίες έμοιαζαν απρόθυμες να σπεύσουν προς διάσωση άλλης μιας τράπεζας, ανέλαβαν τελικά δράση.

Η FDIC και το υπουργείο Οικονομικών ζήτησαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τράπεζες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και την Παρασκευή επέτρεψαν σε λίγες απ' αυτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για τη First Republic.

Η JPMorgan ήταν ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της PNC Financial Services Group και της Citizens Financial Group Inc οι οποίοι υπέβαλαν τελικές προσφορές την Κυριακή σε μια δημοπρασία που διεξήχθη από ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η διαδικασία της υποβολής προσφορών ήταν «πολύ ανταγωνιστική» και κατέληξε σε μια συναλλαγή «συμβατή με την απαίτηση για μικρότερο κόστος», διαβεβαίωσε η FDIC.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

