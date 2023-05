Η JP Morgan αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις της First Republic Bank υπό το φόβο τραπεζικής κρίσης

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα που κατέρρευσε μέσα σε δύο μήνες

H Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας (DFPI) ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδέχτηκε προσφορά από τη JPMorgan Chase Bank και από την National Association, Columbus, Ohio για τη διαχείριση του ενεργητικού της First Republic Bank (FRB), υπό το φόβο νέας τραπεζικής κρίσης.

Η μεγάλη επενδυτική τράπεζα της Wall Street θα αποκτήσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της First Republic, και όλες τις καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Η DFPI ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της την τράπεζα First Republic Bank (FRB). Η FRB είναι η τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα που κατέρρευσε μέσα σε δύο μήνες.

H τράπεζα JPMorgan Chase & Co. ανακοίνωσε από πλευράς της ότι απέκτησε μία σημαντική πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων, αναλαμβάνοντας και συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις της FRB.

Η JPMorgan ήταν ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της PNC Financial Services Group και της Citizens Financial Group Inc οι οποίοι υπέβαλαν τελικές προσφορές την Κυριακή σε μια δημοπρασία που διεξήχθη από ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.