Καταργείται το πιστοποιητικό ΤΑΠ για μεταβιβάσεις ακινήτων

Την απόφαση για κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τη μεταβίβαση ακινήτου αποφάσισε το υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Πρόκειται για ένα δικαιολογητικό η έκδοση του οποίου επιβάρυνε σημαντικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοραπωλησίας ακινήτου και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχει λάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο όχι μόνο την ψηφιοποίηση αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο μέσος όρος γραφειοκρατικών βημάτων σε κάθε χώρα είναι 4,7 ενώ στην Ελλάδα είναι 11.



Η κατάργηση του πιστοποιητικού ΤΑΠ έρχεται να δώσει λύση σε ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολίτες και επενδυτές, αφού δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση στην έκδοσή του από τους Δήμους σήμαινε λήξη ισχύος για άλλα πιστοποιητικά όπως η φορολογική ενημερότητα, οδηγώντας μεταβιβάσεις σε αδιέξοδο.



Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα παρουσιάσει ο αρμόδιος Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει άμεσα τόσο πολίτες όσο και επενδυτές με σκοπό να μπει τέλος στην παραπανίσια ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή στο χώρο των ακινήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.