«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη

«Καμπανάκι» για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη έκρουσε η Κριστίν Λαγκάρντ. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης δεν έχει κορυφωθεί, και υπάρχει κίνδυνος πως θα αποδειχθεί ακόμη υψηλότερος σε σύγκριση με ό,τι αναμένουμε σήμερα, προειδοποίησε τη Δευτέρα, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος της ΕΚΤ.



«Δεν βλέπω τα στοιχεία που θα με έκαναν να πιστέψω ότι φτάσαμε στο μέγιστο του πληθωρισμού και ότι θα υποχωρήσει σύντομα» επισήμανε.



«Υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, ιδίως όσον αφορά τη μετακύλιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ώστε να υποθέσουμε ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. Θα με εξέπληττε αυτό» σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ, τόνισε, θα αυξήσει τα επιτόκια όσο χρειαστεί προκειμένου να πιάσει τον διακηρυγμένο στόχο της, περνώντας ακόμη και σε περιοριστικό έδαφος. Υπάρχουν περιθώρια, τα πάμε καλά, παρατήρησε. Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια στις 15 Δεκεμβρίου.



«Το πόσο πιο πέρα και πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε θα βασιστεί στα νέα δεδομένα και στις επικαιροποιημένες προοπτικές, στην επιμονή των κλυδωνισμών, στην αντίδραση των μισθών και των προσδοκιών για πληθωρισμό, καθώς και στην εκτίμησή μας για τον αντίκτυπο της πολιτικής στάσης μας», διευκρίνισε η Λαγκάρντ.



Η ανάπτυξη, τόνισε, αναμένεται να συνεχίσει να εξασθενεί για το υπόλοιπο έτος και τις αρχές του 2023, επαναλαμβάνοντας ότι τα επιτόκια είναι και θα παραμείνουν το κύριο εργαλείο καταπολέμησης του πληθωρισμού. «Μειώνοντας το πραγματικό εισόδημα και αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις, ο υψηλός πληθωρισμός περιορίζει δαπάνες και παραγωγή» είπε.

