Σε υψηλά 13 ετών οι τιμές του καφέ αράμπικα

Ακόμη πιο ακριβός αναμένεται να γίνει ο καφές, καθώς οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να αυξάνουν τα κόστη για τους κόκκους του premium αράμπικα, με αποτέλεσμα η τιμή να διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα σε βάθος 13 ετών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύονται κατά 2% στα $2,6475 ανά ουγγιά στη Νέα Υόρκη, σε υψηλά από το 2011. Οι τιμές καταγράφουν άνοδο περίπου 40% στο έτος, καθώς οι ελλείψεις στους φθηνότερους κόκκους robusta έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ζήτησης για την ποικιλία αράμπικα, την οποία προτιμούν εξειδικευμένες αλυσίδες.

Το ράλι στις τιμές του καφέ πυροδοτείται από τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που παρατηρούνται στην κορυφαία παραγωγό Βραζιλία. Η χώρα ολοκληρώνει τη συγκομιδή της περιόδου 2024-2025, με τις προοπτικές να είναι αναιμικές λόγω της ζέστης και της ξηρασίας που έχουν πλήξει τις εκτάσεις.

Η προσοχή τώρα στρέφεται στις προοπτικές της επόμενης περιόδου καθώς η Βραζιλία υποφέρει από τη χειρότερη περίοδο ξηρασίας των τελευταίων ετών, η οποία απειλεί με περαιτέρω ζημιές τις καλλιέργειες.

Η άνοδος των τιμών των κόκκων καφέ αποτυπώνεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η JM Smucker Co., η οποία ελέγχει τα brands Folgers και Café Bustelo τα οποία κυριαρχούν στην αμερικανική αγορά καφέ για οικιακή χρήση, αύξησε τις τιμές της το περασμένο καλοκαίρι. Η αλυσίδα Pret A Manger κατάργησε μια συνδρομητική υπηρεσία που είχε στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση την οποία ο πελάτης μπορούσε να παίρνει έως και πέντε καφέδες την ημέρα.

Επιπλέον, η άνοδος στις τιμές του καφέ ενισχύει τον πληθωρισμό στην κατηγορία των ποτών. Αντίστοιχα, έχουν κινηθεί ανοδικά και οι τιμές του χυμού πορτοκαλιού λόγω των ελλείψεων στην παραγωγή, ενώ η άνοδος ρεκόρ στα προθεσμιακά συμβόλαια κακάο ενισχύει τις τιμές σε σοκολατούχα ροφήματα και επιδόρπια.



Πηγή: skai.gr

