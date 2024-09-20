Φορείς ΠΦΥ: Ζητούν απόσυρση της απόφασης για παρακράτηση του clawback

Την έντονη αντίδραση του Συντονιστικού Οργάνου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προκάλεσε η «αιφνίδια ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για την είσπραξη του clawback του 2021 σε 120 δόσεις και των μηνών του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2023 σε 9 δόσεις γεγονός που σημαίνει ότι άνω του 50% της μηνιαίας υποβολής θα παρακρατείται από τον ΕΟΠΥΥ και σε συνδυασμό με την παρακράτηση φόρου θα φτάνει και στο 70%».

Οι φορείς ΠΦΥ ζητούν από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, να αποσύρει την απόφαση αυτή και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

«Κύριε Πετραλιά, αναλογιστείτε τις ευθύνες σας. Οι ενέργειες σας για παρακράτηση του clawback μας καταστρέφουν», αναφέρουν οι φορείς ΠΦΥ και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Εξάλλου, ο ΙΣΑ αναφέρει πως «η απόφαση αυτή οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τους φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, λόγω του άδικου μέτρου του claw back» και καλεί τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας να ανακαλέσει την «αιφνιδιαστική» του απόφαση ενώ ζητά την αύξηση χρηματοδότησης για τις διαγνωστικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ο ΙΣΑ τονίζει για άλλη μία φορά ότι το clawback πρέπει να καταργηθεί γιατί είναι άδικο μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα των φορέων της ΠΦΥ.

Πηγή: skai.gr

