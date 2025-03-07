Κ. Χατζηδάκης για αναβάθμιση από DBRS: Ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και μήνυμα για πολιτική σταθερότητα

Ψήφο εμπιστοσύνης στις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης, αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS Morningstar.

Οπως αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Χατζηδάκης: Αποτελεί επίσης "και υπενθύμιση, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, να συνεχιστεί μια συνετή οικονομική πολιτική και να παραμείνει η Ελλάδα μακριά από τον λαϊκισμό και την πολιτική αστάθεια.

Η έκθεση του οίκου αξιολόγησης επισημαίνει μεταξύ άλλων την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση των κόκκινων δανείων κοντά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περαιτέρω υποχώρηση του δημοσίου χρέους συνολικά κατά 60 μονάδες του ΑΕΠ σε 5 χρόνια που είναι όπως επισημαίνεται μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη εποχή, την ταχύτερη σε σχέση με την ΕΕ ανάπτυξη της οικονομίας. Τονίζει ακόμη την ισχυρή πολιτική δέσμευση για διατήρηση συνετής δημοσιονομικής στρατηγικής, η οποία αντικατοπτρίζεται στην ταχεία βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, παρά τους πολλαπλούς κλυδωνισμούς που έχει αντιμετωπίσει η οικονομία από το 2020 και μετά.

Η αναβάθμιση συνεπώς της ελληνικής οικονομίας από την DBRS συνοδεύεται από την καταγραφή μιας σειράς διαρθρωτικών αλλαγών και εθνικών επιτευγμάτων που συνετέλεσαν σε αυτή την τόσο θετική αξιολόγηση. Αποτελεί ωστόσο και μήνυμα, ότι η ανοδική πορεία της οικονομίας δεν είναι αυτονόητη ούτε δεδομένη. Διότι οι θετικές επιδόσεις προϋποθέτουν - εκτός από τη σοβαρότητα στην οικονομική διαχείριση - και πολιτική ωριμότητα και σταθερότητα. Παράγοντες που οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλοι οι Έλληνες πολίτες, καθώς η πρόοδος των τελευταίων ετών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συλλογική εθνική μας προσπάθεια και τις πολυετείς θυσίες. Είναι στο χέρι μας να διαφυλάξουμε αυτή την πρόοδο και να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά».

Πηγή: skai.gr

