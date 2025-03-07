Π. Ναβάρο: Με συντελεστή ανά χώρα οι ανταποδοτικοί δασμοί των ΗΠΑ από 2 Απριλίου

Οι ανταποδοτικοί δασμοί που έχει εξαγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου στις εισαγωγές αγαθών από όλες τις χώρες θα επιβληθούν με ξεχωριστό συντελεστή για κάθε χώρα που θα αντικατοπτρίζει τους δασμούς και τα μη δασμολογικά τέλη που επιβάλλονται στις ΗΠΑ, δήλωσε ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο.

«Η πρόσθεση είναι να υπάρχει ένας συντελεστής - ένας συντελεστής που αντανακλά, συνολικά, την αδικία που ενσωματώνουν οι υψηλότεροι δασμοί και τα μη δασμολογικά εμπόδια που μας επιβάλλουν οι χώρες», δήλωσε ο Ναβάρο μιλώντας στο CNBC την Παρασκευή.

Πρόσθεσε ότι οι δασμολογικές ενέργειες που θα αποφασιστούν σε είναι σε επίπεδο κλάδου και με βάση έρευνες ανά χώρα.



Πηγή: skai.gr

