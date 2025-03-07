Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας σε «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ (low)» προχώρησε ο οίκος Morningstar DBRS, με σταθερές προοπτικές από θετικές προηγουμένως, ανοίγοντας τον «χορό» των αξιολογήσεων για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, αναβάθμισε τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας σε R-2 (high) από R-2 (middle), επίσης με σταθερές προοπτικές.

Όπως τονίζει ο οίκος στην έκθεσή του, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι στο τραπεζικό σύστημα έχουν υποχωρήσει, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η υπεραπόδοση όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους.

Ειδικότερα, η DBRS σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει τα θεμελιώδη μεγέθη τους, είναι πιο ανθεκτικές και σε καλή θέση να παρέχουν πιστώσεις στην οικονομία, ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος Next Generation EU (NGEU). Αυτό, κατά τον οίκο, αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι αντιμετωπίζουν χαμηλότερους κινδύνους, με σημαντική πτώση του δείκτη ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων, o οποίος βρίσκεται πλέον κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε συνδυασμό με την προσδοκία ότι οι αναβαλλόμενες εκπτώσεις φόρου (DTC) θα μειωθούν ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Επιπλέον, προσθέτει ο οίκος, ως απόρροια της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μείωσε τα ποσοστά του στις συστημικές τράπεζες, αμβλύνοντας τη σχέση του κράτους με τον τραπεζικό τομέα.

Η Morningstar DBRS τονίζει ακόμη ότι ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ πρέπει να είχε μειωθεί κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 2023 σε περίπου 154% το 2024.

Όπως προσθέτει, τα δημοσιονομικά έσοδα συνεχίζουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους, με αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να παραμείνουν αυξημένα στο μέλλον.

Αυτό, όπως τονίζει, πιθανότατα θα διευκολύνει την περαιτέρω σημαντική μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, ο οποίος η κυβέρνηση προβλέπει ότι θα πέσει κάτω από το 140% έως το 2027.

Η δράση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποστηρίζεται από βελτιώσεις στα δομικά στοιχεία «Νομισματική Πολιτική και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα» και «Δημοσιονομική Διαχείριση και Πολιτική».

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών εκτιμούσε ότι το 2025 θα είναι έτος νέων αναβαθμίσεων, λόγω της συνέχισης των ισχυρών αναπτυξιακών επιδόσεων της οικονομίας, της απρόσκοπτης απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των μεταρρυθμίσεων που αυτή συνεπάγεται καθώς και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που καταγράφει ο προϋπολογισμός.

Χατζηδάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και μήνυμα για πολιτική σταθερότητα

Ψήφο εμπιστοσύνης στις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης, αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS Morningstar.

Οπως σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η σημερινή αναβάθμιση αποτελεί επίσης «και υπενθύμιση, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, να συνεχιστεί μια συνετή οικονομική πολιτική και να παραμείνει η Ελλάδα μακριά από τον λαϊκισμό και την πολιτική αστάθεια».

Τα μάτια στρέφονται πλέον στη Moody's

Τη σκυτάλη των αξιολογήσεων λαμβάνει σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 14 Μαρτίου, ο οίκος Moody's που αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές» τον Σεπτέμβριο.

Ο οίκος Moody's είναι ο μόνος από τους πέντε αναγνωρισμένους από την ΕΚΤ οίκους, ο οποίος δεν έχει δώσει ακόμη την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, αλλά φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που θα συμβεί αυτό, δεδομένου ότι η αξιολόγησή του είναι ένα σκαλοπάτι παρακάτω (Ba1) και τον περασμένο Σεπτέμβριο αναθεώρησε τις προοπτικές σε θετικές. Η δεύτερη αξιολόγηση του Moody's φέτος θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's τον περασμένο Σεπτέμβριο αναθεώρησε σε θετική από σταθερή την προοπτική της πιστοληπτικής διαβάθμισης της χώρας (Βa1), επισημαίνοντας την καλύτερη των εκτιμήσεων εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη βελτίωση του τραπεζικού τομέα.



