ΑΑΔΕ: Διετής σφράγιση πρατηρίου καυσίμων στην Πρέβεζα

Στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων της ΑΑΔΕ, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου και αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων, πραγματοποίησαν στοχευμένο επιτόπιο έλεγχο σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας.

Στο πρατήριο υγρών καυσίμων εντοπίστηκαν:

Βυτιοφόρο όχημα με 120 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης χωρίς παραστατικά αγοράς.

Υπέργεια μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 λίτρων με περιεχόμενο 150 λίτρων καυσίμου χωρίς παραστατικά αγοράς. Η δεξαμενή δεν είχε άδεια και δεν είχε ενταχθεί στο σύστημα εισροών εκροών.

Οι ελεγκτές κατάσχεσαν το παράνομο βυτιοφόρο και τη δεξαμενή, ενώ ακολούθως προέβησαν στη σφράγιση του πρατηρίου. Η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου συνελήφθη και προσήχθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για λαθρεμπορία, ενώ επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 100.000 €.

Τέλος, στάλθηκαν δείγματα των καυσίμων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση πιθανής νοθείας, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.



