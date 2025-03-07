Στο 2,3% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οριακά υψηλότερα από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 2,2%.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε το δ' τρίμηνο της περασμένης χρονιάς μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 9,0% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,9%.

Τέλος, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8%.

Ευρωζώνη

Στην ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης πέρυσι ήταν μόλις 0,9% σύμφωνα με τη Eurostat.

Σε επίπεδο τελευταίου τριμήνου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωζώνης κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Το ΑΕΠ των 20 χωρών που μοιράζονται το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,2% στο τέταρτο τρίμηνο, πάνω από το 0,1% που το τοποθετούσαν οι εκτιμήσεις, με προκαταρκτικά τα στοιχεία από τις περισσότερες χώρες να παραμένουν αμετάβλητα, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίες οι οικονομίες των οποίων υποχώρησαν.

