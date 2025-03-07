Στο 2,3% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οριακά υψηλότερα από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 2,2%.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2,6%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε το δ' τρίμηνο της περασμένης χρονιάς μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 9,0% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,9%.
Τέλος, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8%.
Ευρωζώνη
Στην ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης πέρυσι ήταν μόλις 0,9% σύμφωνα με τη Eurostat.
Σε επίπεδο τελευταίου τριμήνου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωζώνης κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα των εκτιμήσεων.
Το ΑΕΠ των 20 χωρών που μοιράζονται το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,2% στο τέταρτο τρίμηνο, πάνω από το 0,1% που το τοποθετούσαν οι εκτιμήσεις, με προκαταρκτικά τα στοιχεία από τις περισσότερες χώρες να παραμένουν αμετάβλητα, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίες οι οικονομίες των οποίων υποχώρησαν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.