ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία το δ' τρίμηνο του 2024

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το δ' τρίμηνο πέρυσι, από 9% το προηγούμενο τρίμηνο (γ' τρίμηνο του 2024) και έναντι 10,5% το δ' τρίμηνο του 2023. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 449.123 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 8,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των ανέργων, περίπου 240.281 άτομα είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν εργασία ένα και πλέον έτος.

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 12,1% και στους άνδρες στο 7,5%.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στις ομάδες 15- 19 ετών (24%) και 20- 24 ετών (22,9%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (17,4%), 30- 44 ετών (9,8%), 45- 64 ετών (6,4%) και 65 ετών και άνω (6,4%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Νότιο Αιγαίο (15,5%), οι Ιόνιοι Νήσοι (14,8%) και η Κεντρική Μακεδονία (12,4%). Ακολουθούν, η Ήπειρος (11,6%), η Δυτική Μακεδονία (10,7%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (10,6%), η Δυτική Ελλάδα (9,9%), η Στερεά Ελλάδα (9,4%), η Θεσσαλία (8,7%), η Πελοπόννησος (8%), η Αττική (7,8%), το Βόρειο Αιγαίο (7,7%) και η Κρήτη (6,4%).

Από τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι ο βασικός λόγος που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (37,1%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,2%.

Το ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 53,5%. H πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (60,1%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέρχεται σε 21,2%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 17,5%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.278.704 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 2,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το δ' τρίμηνο του 2024, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (69,6%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (19,7%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,6%, παρουσιάζοντας μείωση 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 23,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 8,1%, καταγράφοντας μείωση 26,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 21,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι επαγγελματίες (22,8%) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,3%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αύξηση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (10,5%) και στους επαγγελματίες (4,9%). Στις λοιπές κατηγορίες παρατηρείται μείωση, με την κυριότερη να καταγράφεται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (5,7%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (11,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (8,6%).

Το 53,4% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (18%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (82%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 5,4% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 2% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και το 1,3% έχει παραπάνω από μία εργασία.

Τέλος, τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 4.282.742 άτομα. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.050.938 άτομα. Το ποσοστό τους αυξήθηκε 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού ηλικίας 15- 74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (46,5%) είτε έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (27,7%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (57,1%), ή επειδή η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (17,3%).

Το 93,5% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνει ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Το 0,9% δηλώνει ότι αναζητεί εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 2,7% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.