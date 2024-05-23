Ο Ζου Χαϊμπίν υπεύθυνος για την Κίνα οικονομολόγος της JP Morgan εκτιμά ότι η κινεζική οικονομία θα έχει ανάπτυξη 5,2% το 2024, αναθεωρώντας θετικά μία προηγούμενη πρόβλεψή του για ανάπτυξη στο 4,9% κατά τη φετινή χρονιά.

Η θετικά αναθεωρημένη εκτίμηση για την πορεία ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας ανακοινώθηκε στη διάσκεψη, the JP Morgan Global China Summit που πραγματοποιήθηκε χθες στη Σανγκάη.

Σύμφωνα με τον Ζου, η δυναμική ετήσια οικονομική ανάπτυξη της Κίνας κατά 5,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2024 ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, σηματοδοτώντας ένα δυνατό ξεκίνημα για τη χρονιά που διανύουμε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

