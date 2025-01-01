«Ιστορικό γεγονός»: Σταμάτησε η διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη έχουν διακοπεί από τις 08:00 ώρα Μόσχας, καθώς έληξε η συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε επίσης την Τετάρτη ότι η διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου από το έδαφός της σταμάτησε από τις 7 π.μ. τοπική ώρα, για λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας ήρθε μετά τη λήξη της πενταετούς σύμβασης μεταξύ της Gazprom και της ουκρανικής Naftogaz.

«Σταματήσαμε τη διαμετακόμιση του ρωσικού φυσικού αερίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός», ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο.

Η διακοπή της παλαιότερης οδού φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη τερματίζει μια δεκαετία τεταμένων σχέσεων που προκλήθηκαν από την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει φυσικό αέριο μέσω του αγωγού TurkStream στον πυθμένα της Μαύρης Θάλασσας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές.

Η πενταετής συμφωνία διαμετακόμισης φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2025, ενώ το Κίεβο είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παρατείνει τη συμφωνία εν μέσω του πολέμου.

«Λόγω της επανειλημμένης και σαφώς εκφρασμένης άρνησης της ουκρανικής πλευράς να ανανεώσει αυτές τις συμφωνίες, η Gazprom δεν έχει την τεχνική και νομική δυνατότητα να προμηθεύει αέριο για διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Ουκρανίας από την 1η Ιανουαρίου 2025», ανέφερε χαρακτηριστικά η Gazprom σε ανακοίνωσή της μέσω της εφαρμογής Telegram.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει θέσει ως πολιτικό στόχο τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το 2027 μετά τη ρωσική εισβολή και έχιε υποστηρίξει ότι ο τερματισμός της διαμετακόμισης θα έχει μικρή επίδραση στις περιφερειακές ενεργειακές αγορές. Παρόλα αυτά, χώρες όπως η Ουγγαρία και ιδιαίτερα η Σλοβακία έχουν διεξάγει μια ολοένα και πιο επιθετική εκστρατεία για να διατηρήσουν τη ροή των καυσίμων.

Η Ευρώπη βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με μια ολοένα και πιο σφιχτή παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι το καύσιμο έκλεισε το 2024 με ετήσια αύξηση 51% - τη μεγαλύτερη από το 2021 - σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Σλοβακίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα αυτό το μήνα απέρριψε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα έστελνε χρήματα στα ρωσικά ταμεία όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο απείλησε την Ουκρανία με πιθανή διακοπή της ηλεκτροδότησης, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Σε μια ύστατη προσπάθεια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Φίτσο είχε καλέσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη διακοπή των προμηθειών μέσω της Ουκρανίας, λέγοντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις στο μπλοκ θα ήταν σημαντικότερες από τις επιπτώσεις στη Ρωσία. Εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με έως και 50 δισ. ευρώ σε επιπλέον τιμές φυσικού αερίου ετησίως και άλλα 70 δισ. ευρώ σε υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Σλοβακία έχει αναφέρει ότι μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά άλλες προμήθειες θα ήταν πιθανότατα δαπανηρές για να φθάσουν στη χώρα. Ρωσικό αέριο συνήθιζε επίσης να ρέει από τη Σλοβακία στην Αυστρία και την Τσεχία, αν και τα δύο τελευταία έθνη δεν αγοράζουν πλέον το καύσιμο απευθείας από την Gazprom.

«Αναμενόμενη κατάσταση»

«Η διακοπή της ροής μέσω της Ουκρανίας την 1η Ιανουαρίου είναι η αναμενόμενη κατάσταση και η ΕΕ είναι προετοιμασμένη γι' αυτό», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Bloomberg. Η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για περισσότερο από ένα χρόνο για να προετοιμαστεί για ένα τέτοιο σενάριο, πρόσθεσε.

Το μπλοκ έχει διαφοροποιήσει τις προμήθειές του από το 2022, στρεφόμενο όλο και περισσότερο στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κυρίως από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν «διάφορες επιλογές» για τη ρύθμιση της διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω μιας άλλης διαδρομής αγωγού και τερματικών σταθμών LNG, ανέφερετην Τρίτη το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας.

Αξιωματούχοι της Πολωνίας, η οποία αναλαμβάνει την Τετάρτη την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσαν ότι η χώρα βρίσκεται σε στενή επαφή με την Κομισιόν και «είναι έτοιμη να συντονίσει περαιτέρω βήματα με τα κράτη μέλη, αν χρειαστεί από την 1η Ιανουαρίου».

Το 2009, οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη είχαν σταματήσει για σχεδόν δύο εβδομάδες, με περισσότερα από 20 κράτη να επηρεάζονται, έως ότου τα δύο κράτη υπέγραψαν συμφωνία για το φυσικό αέριο που τερμάτισε τη διαμάχη τους. Μια μικρότερη διακοπή σημειώθηκε το 2006. Η συμφωνία που έληξε είχε επιτευχθεί επίσης την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, ο πόλεμος καθιστά απίθανη μια γρήγορη λύση προς το παρόν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπήρχε πλέον χρόνος για τη σύναψη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους. Ξεχωριστά, δήλωσε ότι μια αγωγή από την ουκρανική Naftogaz - που ισχυρίζεται ότι η Gazprom δεν έχει πληρώσει πλήρως για τις υπηρεσίες διαμετακόμισης - αποτελούσε ένα άλλο εμπόδιο.

Ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη έχουν επίσης προειδοποιήσει κατά των ιδεών που θα χαρακτήριζαν τα καύσιμα της Gazprom ως μη ρωσικά. Οι ενεργειακές εταιρείες της περιοχής έχουν προηγουμένως προβάλει επιλογές όπως η ανάληψη της κυριότητας του καυσίμου όταν αυτό εισέρχεται στην Ουκρανία ή η προσφυγή σε μια σύνθετη ανταλλαγή με τη συμμετοχή της ενεργειακής εταιρείας Socar του Αζερμπαϊτζάν ως μεσολαβητή.

Η Ρωσία εξακολουθεί να προμηθεύει φυσικό αέριο σε χώρες όπως η Σερβία και η Ουγγαρία μέσω ενός άλλου αγωγού, του TurkStream, ο οποίος παρακάμπτει την Ουκρανία. Αλλά αυτή η σύνδεση δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως την πλήρη απώλεια της διέλευσης μέσω Ουκρανίας. Μια άλλη οδός, μέσω της Πολωνίας, έχει πλέον κλείσει. Ο αγωγός Nord Stream που συνδέει τη Γερμανία με τη Ρωσία υπέστη ζημιές από εκρήξεις το 2022, και η νεότερη σύνδεση Nord Stream 2 δεν έχει λάβει εγκρίσεις από το Βερολίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.