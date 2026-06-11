Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πρώτη κίνηση σύσφιξης από τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ολοκλήρωσε τον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων.

Η απόφαση, που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σηματοδοτεί στροφή στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, η οποία γίνεται η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που απαντά με αύξηση επιτοκίων στις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, που έφτασε το 3,2% τον Μάιο, αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών ενέργειας, μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις κρισιμότερες θαλάσσιες οδούς για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθούν σε 2,25%, σε 2,40% και σε 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP), σημειώνεται ότι μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της δέσμευσής του να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και η απόφαση είναι κατάλληλη για μια σειρά σεναρίων που περιγράφουν πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η διαταραχή και να επηρεάσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3,0% το 2026, στο 2,3% το 2027 και στο 2,0% το 2028.

Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα είδη διατροφής, το βασικό σενάριο προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,5% το 2026 και το 2027 και σε 2,2% το 2028.

Σε σύγκριση με την έκδοση του Μαρτίου, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω την προβολή του βασικού σεναρίου για τον πληθωρισμό για το 2026 και το 2027 λόγω της περισσότερο ανοδικής πορείας των τιμών της ενέργειας, η οποία -σε ορισμένο βαθμό- αναμένεται να μετακυλιστεί στον πληθωρισμό των ειδών διατροφής, των αγαθών και των υπηρεσιών.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 0,8% το 2026, στο 1,2% το 2027 και στο 1,5% το 2028. Πρόκειται για επί τα χείρω αναθεώρηση για το 2026 και το 2027, η οποία αντανακλά την εντονότερη επίδραση του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας, οι πλήρεις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας, καθώς και από την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της.

Αυτή η αβεβαιότητα, όπως προσθέτουν, αντανακλάται επίσης σε ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στα επικαιροποιημένα ενδεικτικά σενάρια που έχουν καταρτίσει οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος. Αυτά τα σενάρια θα δημοσιευθούν μαζί με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τονίζει ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος. Θα παρακολουθεί την κατάσταση προσεκτικά, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επισημαίνει ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Προσθέτει ωστόσο ότι το είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, τονίζει ότι το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το αν η σημερινή αύξηση αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση ή την αρχή νέου κύκλου σύσφιξης, καθώς οι αναλυτές βλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος.



Πηγή: skai.gr

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