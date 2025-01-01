Πρωθυπουργός Σλοβακίας: Η διακοπή της διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας θα έχει «δραστικό» αντίκτυπο στην ΕΕ

Η διακοπή της διαμετακόμισης φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας θα έχει «δραστικό» αντίκτυπο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι στη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο φιλορώσος ηγέτης της Σλοβακίας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο τερματισμός της διαμετακόμισης θα κοστίσει στη Σλοβακία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα από τη διαμετακόμιση και υψηλότερα τέλη για την εισαγωγή άλλων φορτίων φυσικού αερίου και υποστήριξε ότι θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη έχουν διακοπεί από τις 08:00 ώρα Μόσχας, καθώς έληξε η συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε επίσης την Τετάρτη ότι η διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου από το έδαφός της σταμάτησε από τις 7 π.μ. τοπική ώρα, για λόγους «εθνικής ασφάλειας».

